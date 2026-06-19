Dadis declara alerta amarilla en red hospitalaria por elecciones presidenciales de este domingo

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud —Dadis— declaró en alerta a amarilla a la red hospitalaria pública y privada, debido a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se cumplirán este domingo, 21 de junio de 2026.

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La medida empieza este sábado, 20 junio, desde las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 22 junio, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante cualquier eventualidad de urgencia o emergencia con motivo de las elecciones.

Sobre la media, el director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló qué a través de esta determinación se busca que las instituciones prestadoras de servicios de salud adopten medidas especiales para garantizar la continuidad de la atención.

Las instituciones de salud deben garantizar disponibilidad de personal de apoyo ante posibles ausencias o incrementos en la demanda de servicios, el abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos médicos y la operación permanente de los sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes.

De igual forma, se busca agilizar la recepción de personas trasladadas en ambulancias con el fin de reducir los tiempos de espera y permitir que estos vehículos regresen rápidamente a la prestación del servicio en la ciudad.