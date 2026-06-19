Cayó alias ‘Leo’ con droga, arma de fuego y panfletos del Clan del Golfo

Alias 'Leo' quedó a disposición de las autoridades competentes. // Policía de Bolívar

Las autoridades le siguieron la pista durante varios días hasta ubicarlo en zona rural de Magangué. Cuando llegó el momento de actuar, los investigadores de la SIJIN, con apoyo del GAULA Militar, sorprendieron a alias ‘Leo’, de 26 años, quien terminó capturado en flagrancia con droga, un arma artesanal y material alusivo al Clan del Golfo.

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El operativo se desarrolló en zona rural de este municipio del sur de Bolívar, donde los uniformados hicieron efectiva la captura del presunto integrante de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego artesanal, 165 gramos de base de coca, 15 panfletos alusivos al EGC, dos graseras, seis paquetes de bolsas herméticas, un teléfono celular y una motocicleta.

Según las investigaciones, alias ‘Leo’ estaría presuntamente vinculado a hechos de homicidio ocurridos en el departamento de Sucre. Además, sería el encargado de distribuir sustancias estupefacientes hacia puntos de expendio ubicados en los corregimientos de Juan Arias, Cascajal y Cortina.

Las autoridades también establecieron que el capturado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de homicidio.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó este resultado operativo en la lucha contra las estructuras criminales que delinquen en la región.

“Seguimos afectando las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados que pretenden generar temor y financiarse mediante actividades ilícitas. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana”, señaló el oficial.

Alias ‘Leo’ y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.