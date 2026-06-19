Cartagena se prepara para la primera edición de la carrera con propósito Ruta de las Mercedes

Primera carrera 5K de la cárcel de mujeres. // Alcaldía de Cartagena

La Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, con apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y en alianza estratégica con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), anuncian oficialmente la apertura de inscripciones para la primera edición de la Ruta de las Mercedes 5K y 10K.

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Este importante evento deportivo e institucional se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026, teniendo como punto de partida y llegada el emblemático Parque de la Marina, con hora de encuentro 5:00 AM.

A diferencia de las competencias atléticas convencionales, la Ruta de las Mercedes se consolida como una carrera recreativa en la ciudad con un modelo de impacto y transformación social profunda.

El 100% de los fondos recaudados a través de las inscripciones, las cuales tienen un valor de ochenta mil pesos ($80.000), será destinado directamente a fortalecer los programas de resocialización, espacios de educación, jornadas de salud y fortalecimiento en los proyectos de vida de las mujeres privadas de la libertad en la Cárcel Distrital.

Tres modalidades para la participación ciudadana

La organización ha dispuesto dos categorías técnicas para asegurar una experiencia inclusiva y adaptada a las capacidades de los participantes:

Categoría 5K Recreativa: Diseñada para aficionados, familias y equipos corporativos que deseen completar el circuito caminando o trotando mientras disfrutan del entorno histórico.

Categoría 10K Recreativa: Un circuito de alta exigencia técnica dirigido a atletas experimentados y corredores que buscan medir sus tiempos oficiales y desafiar sus marcas personales sobre el asfalto.

Por primera vez, tendremos: Categoría Kangoo Recreativa, donde se invita a todos los clubes deportivos dedicados a Saltar y practicar Kangoo, para que se unan a la Ruta de las Mercedes.

El kit oficial de competencia para ambas distancias incluye la camiseta oficial de la carrera, una visera deportiva, una tula. Número, manilla de acceso oficial y medalla. También se contará con una zona de hidratación y recuperación.

Un compromiso con las segundas oportunidades

“Esta carrera representa la unión del deporte, la institucionalidad y la ciudadanía en favor de la dignidad humana y la redención social. Cada kilómetro recorrido se traduce en oportunidades reales de bienestar y desarrollo integral para las mujeres privadas de la libertad”, señala el director de la cárcel, Enrique Luis Mercado Marriaga, organizador de la carrera.

Debido a la logística y seguridad del circuito en el Centro Histórico, los cupos para participar son limitados.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y pueden realizarse de manera digital a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEQnETC3YhTBSL0IbXN4MpN_Iv2TVcNHX8LOm-3f1zT3AGzw/viewform?usp=header