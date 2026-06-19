Capturan a presunto contrabandista con más de 16 mil cajetillas de cigarrillos en Marialabaja

En una operación desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y personal de inteligencia policial, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre de 20 años, conocido con el alias de “Miguel”, por el delito de contrabando en el corregimiento de Correa, zona rural del municipio de María La Baja, Bolívar.

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Durante el procedimiento fueron incautadas 16.250 cajetillas de cigarrillos de la marca Rumba, mercancía cuyo valor comercial supera los 61 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cigarrillos tenían como destino su comercialización ilegal en zonas insulares de Cartagena y varios municipios del norte del departamento de Bolívar. Las autoridades también indagan una posible relación del capturado con estructuras delictivas que delinquen en la región.

Según información recopilada por los investigadores, el detenido sería presuntamente hijo de alias “Mateo”, señalado como cabecilla pseudopolítico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Asimismo, se investiga una posible vinculación con el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, teniendo en cuenta que este tipo de actividades ilícitas serían utilizadas como fuente de financiación para organizaciones criminales.

El capturado y la mercancía incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

“El contrabando no solo afecta la economía legal del país, sino que también se convierte en una fuente de financiación para organizaciones criminales. Seguiremos adelantando acciones contundentes para combatir estas estructuras y proteger la seguridad y la convivencia de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades continúan fortaleciendo las labores de inteligencia y control en los corredores viales y zonas rurales del departamento para evitar el ingreso y distribución de mercancías de procedencia ilegal.