Bolívar activa estricto plan de seguridad institucional para garantizar elecciones transparentes

Con el propósito de brindar las condiciones necesarias para unas elecciones seguras, transparentes y organizadas en todo el territorio departamental, el pasado 18 de junio se llevó a cabo el Décimo Comité de Seguimiento Electoral, el último previo a la jornada de segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 21 de junio.

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Por instrucción del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien ha mantenido como una prioridad el acompañamiento permanente al proceso electoral y la disposición de todas las condiciones requeridas para una jornada democrática transparente y segura, se realizó este espacio de articulación institucional para revisar los aspectos logísticos, operativos y de seguridad relacionados con los comicios del próximo domingo. El comité fue presidido por la doctora Nohora Serrano, secretaria (e) del Interior, quien lideró la coordinación de este importante escenario de seguimiento electoral.

El encuentro reunió a la Gobernación de Bolívar, la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos de control, representantes de la Fuerza Pública y entidades prestadoras de servicios públicos, quienes evaluaron los avances y las acciones previstas para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el departamento.

Durante la sesión se hizo especial énfasis en la situación de orden público en los municipios de Bolívar. Los comandantes de la Policía Nacional, Armada Nacional y Ejército Nacional presentaron informes detallados sobre las condiciones de seguridad en sus respectivas jurisdicciones y expusieron los dispositivos y planes de contingencia diseñados para proteger a la ciudadanía y preservar el normal desarrollo de las elecciones.

Las autoridades destacaron que la totalidad de los puestos y mesas de votación contará con acompañamiento y custodia de la Fuerza Pública, lo que permitirá brindar las condiciones necesarias para que los bolivarenses puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y en completa tranquilidad.

Asimismo, se contó con la participación de representantes de Afinia, quienes presentaron las acciones implementadas para asegurar la continuidad de los servicios públicos durante la jornada electoral. La empresa expuso las medidas adoptadas, especialmente en el sur del departamento, donde se habían reportado algunas situaciones relacionadas con la prestación del servicio. Según lo informado, se han realizado los seguimientos correspondientes y se encuentra activado un plan especial para atender cualquier eventualidad y mantener la continuidad del servicio durante el desarrollo de las votaciones.

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo reiteraron su compromiso con el acompañamiento y vigilancia del proceso electoral, así como el seguimiento permanente que realizarán antes, durante y después de la jornada democrática.

Como conclusión del comité, se confirmó que el próximo sábado, a partir de las 8:00 de la mañana, será instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio desde el cual se realizará una revisión final de los preparativos para el inicio de las elecciones.

Posteriormente, el domingo 21 de junio, el PMU sesionará de manera presencial en las instalaciones del Comando de Policía de Bolívar, con la participación de todas las entidades involucradas en el proceso. Desde allí se realizará un monitoreo en tiempo real de la jornada electoral, con el fin de brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse y asegurar el normal desarrollo de las votaciones en todo el departamento.

La Gobernación de Bolívar envía un mensaje de tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos. Gracias al trabajo articulado entre las autoridades electorales, la Fuerza Pública, los organismos de control, las empresas de servicios públicos y las diferentes instituciones involucradas, el departamento se encuentra preparado para desarrollar una jornada democrática con todas las garantías.

La invitación es a que los bolivarenses salgan este domingo a ejercer su derecho al voto con confianza y serenidad, seguros de que existe un amplio despliegue institucional para proteger la transparencia del proceso electoral, preservar el orden público y velar por la seguridad de todos los ciudadanos durante la jornada.