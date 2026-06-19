Alcaldía de Cartagena sustenta ante el Concejo la creación del Fondo de Bienestar Animal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), presentó este viernes ante el Concejo Distrital el proyecto que busca constituir el Fondo Distrital de protección y bienestar animal, como una nueva apuesta del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con miras a garantías integrales que salvaguarden los derechos de los mismos, a través de recursos generados en las sanciones de quienes sean hallados responsables de maltrato animal.

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El director de la Umata Cartagena, Adolfo Pérez, se refirió a la importancia y finalidad de la iniciativa.

“Este fondo busca que todos los comparendos y multas por maltrato animal, que ocurran en Cartagena, vayan a ese fondo. Todas las multas que los abogados, jueces, los inspectores de Policía impongan, que actualmente no están yendo a ningún fondo, culminarían en un castigo económico que tocaría el bolsillo de los infractores y fortalecerían el bienestar de nuestros animales”, dijo Pérez Fonseca.

Sobre el Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal

Esta iniciativa Distrital es una respuesta a la ‘Ley Ángel’, o Ley 2455 de 2025, que decretó fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos, actualizando el Estatuto Nacional de Protección de los Animales: la Ley 84 de 1989. Esto, con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal.

La creación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal de Cartagena complementa la Política Pública de Protección y Bienestar Animal, presentada mediante el Documento CONPES 07 de 2024; y obedece a una obligación legal de las entidades territoriales establecida en el artículo 7 de la Ley Angel en los siguientes términos: “Los dineros recaudados por concepto de multas se destinarán al Fondo Municipal o Distrital para la Protección y Bienestar Animal, cuya finalidad será administrar y dirigir estos recursos exclusivamente para la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección animal, así como a campañas de sensibilización y educación ciudadana. Adicionalmente, cada distrito o municipio deberá crear dicho fondo, garantizando su adecuado funcionamiento y destinación exclusiva para estos fines. Este fondo contará con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos”.

El proyecto, presentado por el alcalde Dumek Turbay, en pasado 1 de junio, concibe este fondo como una cuenta especial del presupuesto, sin personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, ajustado a los principios presupuestales y financieros que rigen los recursos públicos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, permitiendo así destinar los fondos de sanciones pecuniarias dictadas por las Inspecciones de Convivencia y Paz de la UCG 2 (Torices) y UCG 8 (Country), y fortaleciendo la masiva participación ciudadana a través de la Línea Antimaltrato (3224985003), que reporta entre 5 y 10 denuncias diarias.