Alcalde Dumek Turbay y gobernador Yamil Arana construirán complejo deportivo de Pasacaballos

Pasacaballos está cada vez más cerca de hacer realidad uno de sus mayores anhelos históricos. El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció que junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, liderará una millonaria inversión para construir un gran complejo deportivo y recreativo que transformará la calidad de vida de miles de familias del corregimiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa, que será financiada de manera conjunta entre el Distrito y la Gobernación de Bolívar, contempla la construcción de un moderno parque deportivo con escenarios para la práctica de diferentes disciplinas, zonas de recreación y espacios de encuentro comunitario pensados para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El proyecto incluirá una cancha de fútbol 11 con graderías, escenario para sóftbol, canchas múltiples para fútbol sala, voleibol y baloncesto, además de parques infantiles, senderos peatonales, zonas verdes y espacios destinados a la convivencia y la integración familiar.

“Pasacaballos merece escenarios dignos para su juventud, para sus deportistas y para sus familias. Por eso vamos a unir esfuerzos con el gobernador Yamil Arana para hacer realidad una obra que transformará este territorio y que durante años ha sido un sueño de la comunidad”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

La inversión preliminar del proyecto podría superar los 30 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las apuestas de infraestructura deportiva más ambiciosas para la zona rural e insular de Cartagena en los últimos años.

Además de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, el complejo busca convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, fortaleciendo el tejido social, generando oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre y promoviendo la formación de nuevos talentos deportivos.

El gobernador Yamil Arana y el alcalde Dumek Turbay sostendrán próximamente una reunión en Pasacaballos para avanzar en la definición técnica del terreno y dar inicio a la etapa de diseño del proyecto.

La meta de ambas administraciones es que la nueva infraestructura esté lista en, aproximadamente, 18 meses, consolidándose como un referente deportivo para el sur de Cartagena y para todo el departamento de Bolívar.

Con esta apuesta conjunta, Distrito y Gobernación ratifican su compromiso de llevar grandes inversiones a los corregimientos y de cerrar brechas históricas mediante obras que impacten directamente la calidad de vida de las comunidades.