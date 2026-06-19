Alcalde Dumek Turbay define lote para nuevo hospital y anuncia embarcadero en Pasacaballos

Reunión con la comunidad en Pasacaballos. // Alcaldía de Cartagena

Con una amplia oferta institucional y respuestas concretas a las principales inquietudes de la comunidad, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, regresó este viernes a Pasacaballos para anunciar avances y decisiones que marcarán el futuro del corregimiento en materia de salud, movilidad, deporte, ordenamiento territorial y servicios públicos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, el mandatario distrital reiteró que Pasacaballos ocupa un lugar prioritario en la agenda de gobierno y aseguró que los compromisos asumidos con la comunidad se convertirán en realidades.

“Hoy venimos a hablar con precisión de los temas que ustedes quieren escuchar. Esta conversación con Pasacaballos es una prioridad para nuestro gobierno. Todos estos temas que hoy consolidamos son prioritarios para nosotros porque estamos haciendo un solo equipo y queremos que la calidad de vida de los habitantes sea cada vez mejor”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Nuevo Hospital de Pasacaballos ya tiene lote definido y oferta integral de servicios

Uno de los anuncios más importantes de la jornada fue la confirmación del lote donde se construirá el nuevo Hospital de Pasacaballos, una infraestructura que busca responder a las necesidades históricas de atención en salud de la comunidad.

El secretario de Planeación, Emilio Molina, confirmó que el predio es compatible con el uso del suelo requerido para este tipo de infraestructura, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro, explicó que actualmente se adelanta la etapa de socialización técnica y política del proyecto para obtener los respaldos necesarios y avanzar hacia su aprobación ante el Concejo Distrital.

La hoja de ruta contempla una socialización con actores institucionales y concejales, el próximo 26 de junio, una mesa de priorización el 2 de julio, la gestión de conceptos técnicos para el 15 de julio y la radicación formal ante el Concejo el 17 de julio.

El nuevo centro asistencial contará con servicios de urgencias, consulta externa, salud oral, vacunación, cirugía y procedimientos menores, hospitalización y atención materno-infantil.

“Las mujeres de Pasacaballos tienen que poder dar a luz aquí, en su territorio, con dignidad y con una atención de calidad”, destacó el alcalde Turbay.

El lote seleccionado está ubicado sobre la vía Pasacaballos-Mamonal, identificado con matrícula inmobiliaria 060-59673, un predio que cumple con las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

Pasacaballos tendrá embarcadero para el transporte público acuático

Otro de los anuncios que despertó mayor expectativa fue la confirmación del embarcadero que servirá como estación del nuevo sistema de transporte público acuático de Cartagena.

La infraestructura permitirá conectar a Pasacaballos con otros muelles del nuevo sistema: La Bodeguita, Bocagrande y Bazurto, mejorando la movilidad y reduciendo la presión sobre los corredores viales tradicionales.

La meta del Distrito es que para diciembre comiencen a operar un plan piloto gratuito con cuatro embarcaciones dentro de este nuevo esquema de transporte.

“Hay que tirarse al agua para que el transporte público y la movilidad mejoren. Yo, gracias a Dios, lo que proclamo lo llevo a la realidad. Esto será una realidad; ni maqueta ni carreta. Este será el transporte público que saldrá desde el muelle de Pasacaballos”, aseguró el mandatario.

Villa deportiva: una apuesta conjunta entre Distrito y Gobernación

En materia deportiva el alcalde Dumek Turbay anunció que junto al gobernador de Bolívar Yamil Arana financiarán la construcción de una gran villa deportiva para Pasacaballos, un proyecto que busca responder a un anhelo histórico de la comunidad.

La iniciativa contempla escenarios para fútbol, béisbol, canchas múltiples, microfútbol, coliseo cubierto y espacios recreativos para niños.

Actualmente se trabaja en la definición y evaluación técnica del terreno donde se desarrollará la obra, cuya inversión preliminar podría rondar los 30 mil millones de pesos.

El alcalde Dumek Turbay informó que en las próximas semanas sostendrá una reunión en Pasacaballos con el gobernador para iniciar formalmente el diseño de la infraestructura.

“Queremos que en aproximadamente 18 meses este sueño de Pasacaballos sea una realidad. Vamos a trabajar de la mano con la Gobernación para entregarle a nuestros jóvenes y deportistas los escenarios que merecen”, manifestó.

Nuevo POT organiza el crecimiento y protege el carácter residencial de Pasacaballos

Durante el encuentro también se socializaron aspectos fundamentales del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento que definirá el desarrollo futuro del corregimiento.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina, explicó que Pasacaballos será reconocido como un centro poblado rural, fortaleciendo su vocación residencial y las actividades compatibles con este uso. Como parte de esta visión, el POT eliminará el suelo de expansión urbana previsto alrededor del corregimiento y lo reemplazará por suelo suburbano sujeto a nuevas condiciones de planificación.

Además, se establecen medidas para ordenar las actividades industriales en el territorio.

“No más astilleros dentro del centro poblado rural”, fue uno de los mensajes centrales socializados durante la jornada.

Las actividades industriales y portuarias serán reubicadas en las zonas destinadas para estos usos, fuera del núcleo residencial, permitiendo una mejor organización del suelo, reduciendo conflictos de uso y promoviendo un desarrollo territorial equilibrado.

La nueva visión también contempla medidas para mejorar la movilidad asociada a la zona industrial y aprovechar la futura conexión mediante transporte público acuático. En este sentido, las empresas industriales deberán adoptar medidas de movilidad al interior de sus predios para que no congestionen la vía

Más acciones para mejorar la calidad de vida de los pasacaballeros

Durante la jornada institucional también se reportaron avances en materia de servicios públicos.

Con Aguas de Cartagena se avanza en los diseños para ampliar las redes de alcantarillado y evaluar las inversiones necesarias para nuevas estaciones de bombeo. Con Veolia se establecieron rutas y horarios para fortalecer la recolección de residuos sólidos y se identificaron puntos críticos para implementar acciones de seguimiento y limpieza permanente.

Igualmente, el Distrito anunció próximas mesas de trabajo con Afinia y Surtigas para impulsar la expansión y normalización de redes eléctricas y de gas en el corregimiento.

Finalmente, el alcalde recordó que la futura estación de bomberos de Pasacaballos también hace parte de las prioridades de su administración.

“La estación de bomberos de Pasacaballos es una prioridad que tenemos dentro del gobierno. Seguiremos trabajando para que cada uno de estos compromisos se convierta en obras y resultados para la comunidad”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.

Entre otros compromisos, el Distrito seguirá teniendo mesas técnicas con la comunidad para priorizar la pavimentación de calles y garantizar el fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar con comida caliente en el corregimiento, en donde actualmente se construye un nuevo colegio cuyo avance es del 28,8 %.