Un hombre capturado y una moto recuperada deja operativo de la Policía Bolívar en Calamar

En desarrollo de los planes de control y prevención que adelanta la Policía Nacional en las vías del departamento, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar capturaron a un hombre por el delito de falsedad marcaria.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del kilómetro 133 de la ruta 2515, donde los policías realizaron labores de verificación a una motocicleta. Durante la inspección, las autoridades detectaron inconsistencias en los sistemas de identificación del vehículo, motivo por el cual procedieron a la captura de su conductor.

El ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial correspondiente para establecer su responsabilidad en los hechos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó los resultados obtenidos en la lucha contra el hurto y la comercialización ilegal de automotores.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los corredores viales del departamento para combatir los delitos relacionados con la falsificación y comercialización ilegal de vehículos. Invitamos a los ciudadanos a verificar siempre la legalidad de los automotores antes de realizar cualquier compra”, señaló el oficial.

La Policía Nacional informó que, en lo corrido del año, ha logrado la recuperación de más de 39 motocicletas en diferentes municipios del departamento de Bolívar, gracias a las acciones de control, registro e identificación adelantadas por las distintas especialidades de la institución.