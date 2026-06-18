Policía captura a alias ‘El Dawil’ tras persecución con arma de fuego en el barrio El Bosque

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un sujeto en el barrio El Bosque, luego de que presuntamente cometiera un robo minutos antes.

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Gracias a la rápida y oportuna reacción de los policías, se inició una persecución que culminó con la captura de alias ‘El Dawil’, de 26 años, quien habría intimidado a un ciudadano con un arma de fuego para despojarlo de dinero en efectivo.

Durante el procedimiento fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos.

Al capturado le registran anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y abuso de confianza.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 520 personas por el delito de hurto y se han incautado 328 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.