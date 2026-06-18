Obras en conexión Transversal 54 - vía principal de Ceballos superan 50% de avance

La transformación vial sigue llegando a más barrios de Cartagena. Esta vez, el turno es para Nuevo Oriente, donde la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza a buen ritmo en la pavimentación de la Diagonal 27C, la vía principal que durante décadas fue solicitada por sus habitantes y que hoy se hace realidad a través del programa Vías para la Felicidad, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

La obra contempla la rehabilitación de 270 metros lineales de vía, con un ancho promedio de cuatro metros, además de la construcción de nuevas bocacalles y andenes, para una intervención integral superior a 350 metros lineales.

Ya fueron fundidos los primeros 100 metros lineales de pavimento y el proyecto registra un avance superior al 50 %, mientras continúan las excavaciones y la conformación de la base con material triturado para las próximas fundidas de concreto. Si las condiciones climáticas lo permiten, la obra estaría terminada en aproximadamente un mes.

“Seguimos llegando a barrios que durante muchos años estuvieron olvidados. En Nuevo Oriente estamos llevando una obra que mejora la movilidad, dignifica la vida de las familias y demuestra que nuestro compromiso no es solo llegar donde antes ningún gobierno había llegado sino cambiar realidades, mejorar la calidad de vida de los cartageneros”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Es vía de conexión estratégica

La nueva vía permitirá conectar la Transversal 54 con la vía principal de Ceballos, paralela al Corredor de Carga, en cercanías del antiguo peaje, mejorando significativamente la accesibilidad y la movilidad de este pequeño sector conformado por apenas dos calles, pero habitado por decenas de familias. La ejecución de la obra también dinamiza la economía de los cartageneros, con la generación de 25 empleos directos, de los cuales tres corresponden a mano de obra residente en la misma comunidad.

Para los vecinos, la pavimentación representa el fin de una larga espera. Tarcila Martínez, enfermera y habitante del sector desde hace más de 45 años, aseguró que nunca había visto una inversión de la Alcaldía en su barrio. “Aquí siempre nos tocó salir con botas cuando llovía porque todo era barro. Hoy le damos gracias al alcalde Dumek porque fue el único que llegó a cumplirnos este sueño. Ya no tendremos barro ni polvo”, manifestó la enfermera.

Con esta nueva intervención, la Secretaría de Infraestructura, liderada por Wílmer Iriarte Restrepo, continúa ampliando la red de vías recuperadas en Cartagena, llevando soluciones a comunidades que durante años reclamaron mejores condiciones de movilidad y calidad de vida.