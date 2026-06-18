Nuevo Hospital de Bocagrande evalúa reducir su nivel de complejidad tras advertencia del Dadis

El Nuevo Hospital de Bocagrande atraviesa un momento definitivo para su sostenibilidad operativa y financiera. A través de un comunicado de prensa, el hospital dio a conocer que tras una citación de urgencia ante el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la autoridad sanitaria sugirió formalmente a las directivas considerar la disminución de la complejidad de los servicios que actualmente tienen inscritos ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).

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La advertencia del organismo distrital se fundamenta en que la institución no está cumpliendo con los estándares de habilitación dispuestos en la Resolución 3100 de 2019, debido a una marcada carencia de talento humano en áreas que, a pesar de estar vigentes sobre el papel, no se están prestando en la realidad. La propuesta de bajar el nivel de complejidad, según explicó el documento, quedó sujeta a la revisión de la Asamblea General, máximo órgano de control de la sociedad.

El pulso por la cartera con Coosalud

En la misma comunicación, la representante legal de la institución, Yeraldin Girón Vidales, informó que lideró una mesa de trabajo junto a un delegado del área de aseguramiento del Dadis y el nuevo agente interventor de Coosalud EPS, principal aliado comercial del centro médico. En el encuentro se expuso la alta dependencia financiera de la institución, que desde 2017 ha priorizado la atención de los afiliados de esta EPS, limitando la apertura hacia otras aseguradoras por recomendación histórica del propio distrito para la población insular.

La mayor tensión de la jornada se concentró en el área financiera. De acuerdo con el equipo jurídico y de cartera del hospital, existen conciliaciones ya subsanadas por un valor de 38 mil millones de pesos que aún no han sido registradas en la contabilidad de Coosalud EPS. Esta omisión genera una profunda incertidumbre sobre el estado real de las cuentas, toda vez que el área de cuentas por pagar de la EPS reporta únicamente un anticipo de 21 mil millones de pesos.

Buscando una salida de emergencia

A pesar de que las directrices del Gobierno Nacional ordenan priorizar los recursos hacia la red pública de salud, las directivas de Coosalud y su comité interventor reconocieron en la mesa de trabajo que la Promotora Bocagrande constituye una excepción por el contexto geográfico de la región Caribe y el arraigo de sus usuarios.

Para resolver el descuadre contable que mantiene congelados los recursos, el hospital concluyó informando que se programó una reunión definitiva con las áreas de cuentas médicas y cuentas por pagar de la EPS. Con esta mesa técnica se espera causar las conciliaciones acumuladas desde octubre pasado y obtener una respuesta que alivie la liquidez de la institución de manera inmediata.