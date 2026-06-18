Incautan más de 16 kilos de marihuana en la vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena
La droga estaba siendo transportada en un microbús de transporte público.
Los 16 kilos de marihuana estaban siendo transportados en un microbús de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Cartagena.
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La droga fue hallada en una tula de color negro que contenía siete paquetes envueltos en cinta adhesiva transparente.
La sustancia está avaluada en más de 2.800.000 pesos y quedó a disposición de las autoridades competentes. Precisamente, por este hecho una persona fue capturada.
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“Posteriormente, al practicar un registro personal a uno de los pasajeros, le fue hallado un bolso negro con otros tres paquetes de la misma sustancia”, indicó la Policía.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.