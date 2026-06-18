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18 jun 2026 Actualizado 00:35

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Incautan más de 16 kilos de marihuana en la vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena

La droga estaba siendo transportada en un microbús de transporte público.

Barranquilla
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Los 16 kilos de marihuana estaban siendo transportados en un microbús de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Cartagena.

La droga fue hallada en una tula de color negro que contenía siete paquetes envueltos en cinta adhesiva transparente.

La sustancia está avaluada en más de 2.800.000 pesos y quedó a disposición de las autoridades competentes. Precisamente, por este hecho una persona fue capturada.

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“Posteriormente, al practicar un registro personal a uno de los pasajeros, le fue hallado un bolso negro con otros tres paquetes de la misma sustancia”, indicó la Policía.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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