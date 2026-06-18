Más de 200 cartageneros fortalecen sus competencias digitales con Digitalízate Comunidad

La Alcaldía de Cartagena continúa impulsando la formación tecnológica. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, certificó a más de 200 ciudadanos que culminaron satisfactoriamente los cursos de Marketing Digital, Power BI, Python e Informática Básica, en el marco de la estrategia Digitalízate Comunidad.

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Estos procesos de formación estuvieron orientados a fortalecer las competencias digitales de los participantes mediante el aprendizaje de herramientas tecnológicas y conocimientos aplicados a diferentes áreas del entorno académico, laboral y empresarial. Los cursos permitieron desarrollar habilidades relacionadas con el análisis de datos, programación, marketing digital y manejo de herramientas informáticas esenciales.

Entre los principales conocimientos adquiridos durante los procesos formativos se destacan:

* Power BI: análisis y visualización de datos para la toma de decisiones.

* Python: fundamentos de programación y desarrollo de habilidades tecnológicas.

* Marketing Digital: estrategias de mercadeo, branding, fotografía, video y posicionamiento digital.

* Informática Básica: herramientas ofimáticas y competencias digitales para el entorno laboral y personal.

Durante la jornada de certificación, Penny Palacios, líder de la estrategia Digitalízate Comunidad, destacó el impacto de estas iniciativas en la ciudadanía.

“Certificamos a más de 200 personas en los cursos de Python, Power BI, Marketing Digital e Informática Básica, con el objetivo de cerrar brechas y que ellos potencialicen sus habilidades digitales, porque con Digitalízate Comunidad la transformación llega hacia ti”, afirmó.

Por su parte, Jesús Etien, participante del curso de Power BI, resaltó el valor de los conocimientos adquiridos para su desarrollo profesional.

“En este curso pude entender cómo transformar datos en información clave para el desarrollo personal y profesional dentro de la inteligencia de datos. Agradezco a la Alcaldía de Cartagena y a la Oficina Asesora de Informática por abrir estos espacios que contribuyen al crecimiento de muchas personas”, expresó.

Asimismo, Gineth Mendoza, participante del curso de Marketing Digital, destacó las herramientas prácticas aprendidas durante la formación.

“Aprendimos sobre las cuatro P del marketing, el embudo de ventas, fotografía, video y branding. Gracias a la Alcaldía de Cartagena por brindarnos estos espacios que nos ayudan a potencializar nuestras habilidades digitales. Invitamos a más ciudadanos a hacer parte de esta comunidad”, manifestó.

Con estas acciones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la reducción de brechas digitales y la generación de oportunidades de formación para los ciudadanos, promoviendo el acceso al conocimiento y fortaleciendo las capacidades necesarias para afrontar los desafíos del mundo digital.