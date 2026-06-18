Marca Bolívar lanza su página web con productos del departamento al alcance de todos

Los productos hechos en Bolívar ahora están a solo un clic de distancia. La Gobernación de Bolívar lanzó la página web de Marca Bolívar.

A partir de hoy, los usuarios podrán adquirir artesanías, productos gastronómicos y las piezas de ELAR, el proyecto de moda con propósito de Marca Bolívar, a través de este nuevo canal digital: www.marcabolivar.com

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La plataforma busca facilitar el acceso a productos hechos por manos bolivarenses, fortaleciendo las oportunidades de comercialización para los más de 250 artesanos y productores que hacen parte de esta iniciativa, la cual ha beneficiado a más de 800 familias en todo el departamento.

Para la gestora social de Bolívar, Angélica Salas, el lanzamiento de esta plataforma representa un hito en la apuesta de la Gobernación por generar más oportunidades para las comunidades del departamento.

“Esta página web es un gran paso para fortalecer la economía de nuestros municipios y que nuestros artesanos y productores tengan mayor oportunidades. A través de esta herramienta permitimos que más personas conozcan el potencial cultural, gastronómico y turístico que tiene Bolívar”.

Por su parte, Fara Alies, gerente de Marca Bolívar, destacó que además de funcionar como una vitrina comercial, la página permite conocer las historias de vida, los oficios y los saberes que hay detrás de cada creación.

“Detrás de cada pieza hay una historia de esfuerzo, tradición y amor. Queremos que las personas, sin importar dónde se encuentren, puedan acceder a los productos hechos por nuestros artesanos y productores, pero también conocer a las personas y los saberes que hay detrás de cada producto.”, indicó Alies.

Así mismo, en el portal web los usuarios podrán explorar las colecciones desarrolladas por Marca Bolívar, conocer las acciones de fortalecimiento y formación que se adelantan en las comunidades y acceder a las noticias más recientes relacionadas con el proyecto.

Con este lanzamiento, Marca Bolívar da un paso más en su propósito conectar al departamento con el mundo entero, a través de una plataforma que reúne lo mejor de Bolívar en un solo lugar.