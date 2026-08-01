Conozca los detalles del retiro espiritual del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en Barranquilla

De la Espriella afina su plan de gobierno en tercer consejo de ministros en Barranquilla

Hay expectativa este sábado 1 de agosto en Barranquilla por el retiro espiritual que encabezará el presidente electo Abelardo de la Espriella junto con su gabinete designado.

Por primera vez estará el equipo completo de la Patria Milagro. En un comunicado, se conoció que el encuentro se realizará a partir de las 9 de la mañana en un lugar privado a las afueras de Barranquilla.

El retiro, de acuerdo con el Gobierno electo, busca ser un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual, antes del inicio del nuevo mandato.

Asimismo, aseguraron que la actividad no representa un acto protocolario, sino una reunión con la intención de dialogar alrededor de los principios que orientarán su administración.

Cabe recordar, que ayer viernes se llevó a cabo un nuevo consejo de ministros designados en Barranquilla, tras la visita e una comisión de los Estados Unidos a la ciudad.