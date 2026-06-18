Barranquilla abre nueva oficina del Sisbén: conozca su ubicación

Barranquilla cuenta desde ahora con un nuevo punto de atención del Sisbén, ubicado en el barrio Montecristo, con el que se busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites relacionados con este sistema de información social.

¿Dónde está la nueva sede del Sisbén?

La oficina, que opera en articulación con el Centro Intégrate, está ubicada en la calle 52 #55-75 y se convierte en la sexta sede habilitada para la atención de usuarios en la ciudad.

Desde este punto, los ciudadanos podrán realizar trámites como inscripciones, actualizaciones de información y solicitudes de orientación sobre el Sisbén, sin necesidad de desplazarse a otras zonas de Barranquilla.

La apertura de la nueva sede responde a la creciente demanda de servicios y a la necesidad de acercar la atención institucional a sectores donde los usuarios enfrentan dificultades de movilidad o mayores tiempos de desplazamiento.

Además de atender a la población en general, el punto brindará acompañamiento a personas migrantes y retornadas que requieran adelantar procesos relacionados con el sistema.

Con esta nueva oficina, Barranquilla amplía su red de atención del Sisbén y fortalece la cobertura de este servicio en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a programas y beneficios sociales del Estado.