Jornada de vacunación contra sarampión y rubéola se realizará los días 19 y 20 de junio

Con el propósito de proteger a la población de 6 a 11 meses de nacidos contra el sarampión y rubéola, Cartagena se prepara para la jornada especial de vacunación denominada “Dosis Cero” que se realizará de manera masiva los días 19 y 20 de junio.

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El acto central se da en respuesta al contexto epidemiológico que se presenta actualmente, la identificación de casos y brotes asociados a importación en el país. El lanzamiento se realizará el viernes, 19 de junio, a partir de las 7:00 de la mañana, en la Fundación Children International Centro Comunitario, en el barrio La Esperanza.

La jornada continuará el sábado 20 en 70 puntos ubicados en los centros de salud del Distrito y las IPS vacunadoras.

También funcionarán puntos extramurales en los corregimientos de La Boquilla, sector Villa Gloria, y Bayunca en la biblioteca. Igualmente, en el sector La Magdalena de Olaya, en la terraza de la señora Soa Julio, calle Los Laureles; casa de la Junta de Acción Comunal del sector Ricaurte, entrando por el callejón Yánez, esquina del colegio San Felipe Nery, en Olaya; Casa Acción Comunal, sector La Conquista, en El Pozón. También en la llamada esquina, en la terraza del sector ‘palito de caucho’, con el punto de referencia conocido como la tienda Rosada. Esto, con el apoyo de la veeduría en salud Color Esperanza y JAC de La Campiña. También en el barrio La Gloria I, calle 27 de Junio, casa 26 B-26, calle Califa, terraza donde Ronald; casa de la Junta de Acción Comunal de Almirante Colón; barrio El Milagro, en el parque de la 21; Fundación Jacinta Peniche, calle San Andrés.

Sobre la jornada de vacunación, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, invitó a las madres, padres y cuidadores a proteger a sus hijos contra sarampión y rubéola.

“La vacunación tiene como propósito fortalecer la barrera inmunológica en los grupos más vulnerables, disminuir el riesgo de transmisión secundaria y prevenir el restablecimiento de la circulación endémica del virus en el país”, destacó Navarro España.

Este compromiso se refuerza ante el complejo panorama epidemiológico actual en la Región de las Américas, caracterizado por el incremento sostenido de casos de sarampión en países como Estados Unidos, Canadá y México, así como por la circulación activa del virus en distintos territorios del continente. Esta situación incrementa el riesgo de importación de casos al país, especialmente, en el contexto de eventos de afluencia masiva y mega eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que aumentará significativamente la movilidad internacional de viajeros en la región.

Por lo anterior, en el análisis permanente del riesgo epidemiológico y en coherencia con las recomendaciones internacionales para la prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) adopta la inclusión temporal de la “Dosis Cero” con vacunas SR o SRP en la población infantil de 6 a 11 meses de edad en todo el territorio nacional.

Esta medida corresponde a una intervención excepcional, de carácter preventivo y transitorio, cuya implementación está sujeta a la evaluación continua del riesgo de importación, circulación viral y acumulación de susceptibles, y no modifica el esquema regular de vacunación establecido en el país.

La incorporación de esta dosis tiene como finalidad reducir de manera inmediata el riesgo de enfermedad en población vulnerable, fortalecer la protección colectiva y contribuir a preservar la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) en Colombia.