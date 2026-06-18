Isla Grande celebró triunfo de Colombia gracias a nueva planta eléctrica

Las sonrisas regresaron a Isla Grande, en Islas del Rosario. Luego de semanas marcadas por las dificultades derivadas de las constantes interrupciones del servicio de energía en las noches, la comunidad vivió una noche de celebración, unión y esperanza al disfrutar del triunfo de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, 3 a 1, gracias al funcionamiento de la nueva planta eléctrica entregada por la Alcaldía de Cartagena.

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Familias, niños, jóvenes y adultos se reunieron para seguir cada jugada del encuentro en televisores y pantallas sacadas a las calles, parques y espacios de encuentro, en una jornada que se convirtió en símbolo de recuperación para la comunidad insular, que recientemente enfrentó más de 17 noches y cuatro días sin energía debido a las fallas presentadas en la infraestructura energética existente.

La puesta en marcha de la planta de respaldo, prometida por el alcalde Dumek Turbay y adquirida por el Distrito como respuesta inmediata a la emergencia, permitió garantizar el suministro eléctrico y brindar tranquilidad a los habitantes de Isla Grande, quienes pudieron volver a compartir espacios comunitarios en condiciones adecuadas.

“Nos comprometimos con la comunidad y hoy estamos viendo resultados. Más allá de una planta, lo que llega es bienestar, tranquilidad y oportunidades para las familias. Ver a los niños, jóvenes y adultos reunidos celebrando una victoria de Colombia es una muestra de que estamos avanzando en la dirección correcta”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La comunidad destacó la rápida respuesta de la Administración Distrital para atender una situación que afectaba la calidad de vida de los habitantes y limitaba actividades cotidianas, educativas, comerciales y recreativas.

La celebración por el triunfo de la Selección Colombia se convirtió así en una imagen significativa para Isla Grande: una comunidad que vuelve a encender sus luces, a reencontrarse en espacios colectivos y a recuperar la normalidad gracias a una solución que hoy ya es una realidad.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que continuará acompañando a la comunidad y avanzando en los demás compromisos adquiridos en materia de salud, educación, deporte, agua potable e infraestructura comunitaria, como parte de la apuesta integral para transformar la calidad de vida de los habitantes de Islas del Rosario.