Investigan muerte de ciclista retirado en El Carmen de Bolívar

La comunidad del barrio El Tendal, en el municipio de El Carmen de Bolívar, atraviesa momentos de tristeza tras el fallecimiento de Manuel Torres, un adulto mayor ampliamente apreciado por sus vecinos y recordado por su pasado en el ciclismo regional.

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El cuerpo de Torres fue encontrado en las aguas del Arroyo Viejo, un afluente que atraviesa ese sector de la población con aguas negras. El hallazgo ocurrió luego de que familiares y residentes comenzaran a preocuparse por su ausencia, ya que no había sido visto durante varias horas.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre los habitantes fue el comportamiento de Estrella, la perrita que acompañaba diariamente al adulto mayor. El animal permaneció durante largo tiempo a la orilla del arroyo, observando fijamente el lugar donde posteriormente fue encontrado su propietario.

De manera extraoficial se conoció que residía cerca del sitio donde fue encontrado. Las autoridades serán las encargadas de adelantar las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.