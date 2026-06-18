En Cartagena 21 policías fueron reconocidos como Baluartes y Bastiones de la Integridad

En una ceremonia solemne realizada en el auditorio del Subcomando de la Policía Metropolitana de Cartagena, se llevó a cabo el reconocimiento de 21 uniformados de diferentes especialidades, destacados por su integridad, vocación de servicio y comportamiento ejemplar.

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El evento fue presidido por el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena; el comisario Walter Antonio Ramírez González, mando ejecutivo de comando; y el capitán Alberto Valero Bejarano, jefe de Asuntos Jurídicos y Familiares de los Uniformados.

El primer reconocimiento fue otorgado al grupo denominado Bastiones, conformado por nueve policías con más de 15 años de servicio, quienes, por su trayectoria y conducta intachable, son considerados referentes institucionales del actuar basado en principios éticos y morales. Su ejemplo, experiencia y dedicación contribuyen al fortalecimiento de la ética y la integridad policial.

De igual forma, fueron exaltados los Baluartes, grupo integrado por 12 policías con menos de 15 años de servicio, sin investigaciones ni sanciones disciplinarias, y con una hoja de vida destacada por su transparencia y rectitud. Mujeres y hombres que, a pesar de su corta trayectoria institucional, se constituyen en ejemplo de integridad y firmeza en sus convicciones éticas, convirtiéndose en una esperanza para las nuevas generaciones de policías de Colombia.

Con la presencia de sus familiares, el ambiente estuvo marcado por la alegría, la emoción y el orgullo, al reconocer públicamente el compromiso de estos uniformados con los valores institucionales y el servicio a la comunidad.

“Hoy reconocemos a hombres y mujeres que son un faro para sus compañeros y para la Institución. Con su comportamiento iluminan el camino de la responsabilidad, la transparencia y la integridad. Están llamados a ser ejemplo permanente, a practicar la ética y las buenas costumbres, y a demostrar diariamente su capacidad de actuar conforme a los principios que orientan nuestra labor policial. Este es un reconocimiento muy especial que hacemos a quienes representan lo mejor de nuestra Institución”, resaltó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reconoce el valor, la integridad y el compromiso de cada uno de sus uniformados. Por ello, en el marco de la dimensión Dignidad, promovida por el señor director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, se exalta el esfuerzo, la vocación de servicio y el comportamiento ejemplar de quienes, con su actuar diario, fortalecen la confianza ciudadana y contribuyen a la construcción de una Institución más humana, íntegra y cercana a la comunidad.