Dimar lidera campaña “Colombia Navega Segura” en Cartagena

Con el inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año 2026, desde este 18 de junio y hasta el domingo 12 de julio, la Dirección General Marítima (DIMAR) activó el dispositivo de Seguridad Integral Marítima en Cartagena, en el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”, que consiste en realizar controles preventivos, inspecciones a embarcaciones, verificaciones a empresas de transporte marítimo de pasajeros y jornadas de sensibilización dirigidas a turistas, navegantes, operadores marítimos y comunidades costeras, a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

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El propósito de este dispositivo de seguridad marítimo, consiste en fortalecer la seguridad en la navegación para salvaguardar la vida humana y promover un turismo responsable en todas las regiones de Colombia, con acciones que se desarrollan en articulación con autoridades civiles, militares, organismos de socorro y administraciones locales, con el fin de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de actividades náuticas, recreativas y turísticas durante una de las temporadas de mayor movilidad marítima del año.

De acuerdo con las proyecciones, este año se espera superar las cifras de temporadas anteriores, que han mostrado un crecimiento sostenido: en 2023 se movilizaron 105.142 pasajeros y 7.486 motonaves, en 2024 fueron 6.544 zarpes y arribos, movilizando a un total de 104.760 pasajeros y en 2025 se alcanzaron 131.748 viajeros transportados en 6.569 motonaves.

Como parte de las acciones de pretemporada, la Capitanía de Puerto de Cartagena adelantó jornadas de socialización con el gremio marítimo, en las que se enfatizó la importancia de mantener al día los mantenimientos preventivos de las embarcaciones, así como la obligatoriedad de que los pilotos cuenten con sus licencias de navegación vigentes.

El Capitán de Puerto de Cartagena, Capitán de Navío Alberto Buelvas Susa, afirmó: “La Autoridad Marítima Colombiana ha dispuesto todas sus capacidades humanas, técnicas y tecnológicas para recibir a los más de 250 mil visitantes que se espera lleguen a los destinos de playa y mar durante esta temporada vacacional. Invitamos a locales y turistas a disfrutar de estos espacios de manera responsable, acatando las recomendaciones emitidas por la Dirección General Marítima para contribuir a una navegación y recreación seguras”.

La temporada de vacaciones de mitad de año representa una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y fomentar buenas prácticas de seguridad, por ello, la DIMAR invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• Hacer uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

• Contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de Dimar.

• Todos los ocupantes deben usar chaleco salvavidas durante todo el recorrido. No se debe nadar ni lanzarse al agua cerca de las embarcaciones, ni durante la navegación ni cuando estén fondeadas.

• En caso de emergencia, comunicarse a la línea 146 de Guardacostas, al celular 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima o al canal 16 del VHF marino.

• Respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como los horarios de navegación, teniendo en cuenta que el retorno habitual es a las 5:00 p.m., sujeto a cambios por condiciones meteomarinas.

• Mantener un comportamiento adecuado a bordo y evitar el consumo excesivo de alcohol.

• Proteger el ambiente marino evitando arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes como globos y no extraer especies marinas como conchas o estrellas de mar.