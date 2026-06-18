Conozca la historia de Yuli Pineda y su experiencia manejando una carroza eléctrica en Cartagena

Yuli Pineda encontró una nueva oportunidad en medio de uno de los cambios más visibles que ha vivido Cartagena en los últimos años. Gracias a Violeta al Volante, la iniciativa de la Alcaldía de Cartagena que abre las puertas a mujeres cabeza de hogar y víctimas de violencia, hoy es una de las conductoras de los nuevos coches eléctricos que recorren el Centro Histórico, de manera oficial, desde el pasado 12 de junio.

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Pero su historia comenzó mucho antes de sentarse detrás de un volante.

Yuli es una de las cocheras que está viviendo la transición hacia el nuevo modelo turístico que reemplazó los carruajes de tracción animal por vehículos eléctricos.

El cambio no estuvo exento de dificultades. ¿Y cómo no? Si el día en que comenzó a operar el nuevo sistema, en medio del llamado piloto de prueba, el pasado 30 de diciembre de 2025, la carroza eléctrica que justamente ella conducía se vio involucrada en un accidente de tránsito que rápidamente generó conversación en la ciudad y en las redes sociales: burlas, señalamientos y comentarios crueles no tardaron en aparecer.

“Dios mío, ¿cómo salgo de esto?”, fue lo primero que pensó en medio del caos.

Lo que pudo haber quedado como un simple accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una noticia ampliamente comentada. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y una sonrisa nerviosa, producto del momento, fue interpretada erróneamente por algunas personas, que reaccionaron con críticas y comentarios en su contra.

«Me dieron muy fuerte», recuerda.

Sintió miedo, dice. No solo por el accidente, sino por la exposición pública que vino después.

Sin embargo, encontró respaldo en el Distrito que hoy acompaña su transición hacia esta nueva etapa laboral.

«En vez de afligirme, me hizo más fuerte y más responsable», asegura.

Con el tiempo, el episodio dejó de ser una anécdota ‘viral’ para convertirse en una lección personal que hoy comparte con frecuencia: antes de juzgar a alguien, vale la pena intentar ponerse en sus zapatos.

Pese a ello, Yuli decidió asumir este nuevo capítulo como un desafío personal y profesional.

«Para mí, ser cochera significa un reto más en mi vida», dice.

Hoy hace parte de una transformación que no solo moderniza una tradición en la ciudad, sino que también abre nuevas oportunidades para quienes durante años han construido esta actividad desde adentro.

Antes de los coches eléctricos, estaba el mar.

Mucho antes de aprender a conducir, Yuli trabajó como chef de cocina en embarcaciones. Pasaba largas temporadas lejos de Cartagena mientras buscaba garantizar el bienestar de sus hijos.

Con el tiempo, la distancia comenzó a pesar más que el trabajo.

A medida que ellos crecían, entendió que quería permanecer cerca, acompañarlos y construir una rutina que le permitiera estar presente en su día a día.

En ese momento escuchó hablar de Violeta al Volante.

Algunas amigas que ya hacían parte del proceso le contaron sobre esta iniciativa, enfocada en generar oportunidades laborales para mujeres que buscaban reorientar su vida profesional. Yuli decidió postularse.

Había un detalle que hacía el reto aún mayor: nunca había conducido un vehículo.

El programa le ofreció formación, clases de conducción y la posibilidad de obtener una licencia. Lo que parecía un requisito básico terminó convirtiéndose en una habilidad que desconocía de sí misma.

«Era una cualidad que ni yo misma sabía que tenía», recuerda.

Encontrar un lugar

Yuli habla poco de los momentos más difíciles de su vida.

“Tuve una vida muy triste. Pasé momentos que no se los deseo a nadie”, dice, sin detenerse demasiado en el pasado.

Lo que sí reconoce es que, con el paso de los años, las oportunidades laborales comenzaron a reducirse. La llegada al programa representó un punto de inflexión.

Además de la formación, encontró un grupo de mujeres que compartían experiencias parecidas y construyó una red de apoyo que fortaleció su confianza.

«Cada día uno aprende, crece más como mujer y demuestra que los sueños sí se cumplen», afirma.

Hoy, a sus 57 años, sigue aportando al sostenimiento de su hogar y ayuda a financiar los estudios universitarios de su hijo, que está próximo a graduarse.

Sostiene que no conocía mucho sobre la historia de la ciudad, pero, justamente, tuvo motivos suficientes para aprenderla. Y lo asumió con el mayor profesionalismo.

Los recorridos diarios por el Centro Histórico terminaron convirtiéndose en otra forma de acercarse a Cartagena.

Ahora, en cambio, se sorprende constantemente con los relatos que acompañan sus calles, plazas y baluartes.

Su jornada comienza en el Patio Taller de Chambacú. Allí revisa el estado del vehículo que conducirá durante varias horas: verifica las luces, los frenos y la batería.

Después se traslada hasta la Plaza de los Coches, donde espera a los visitantes que desean hacer el recorrido.

Una vez inicia el trayecto, también comienza la conversación.

Mucho más que una frase

Dentro de Violeta al Volante hay una expresión que terminó convirtiéndose en un sello entre sus integrantes.

«Las violetas facturamos», responde entre risas.

Cada tarde, Yuli vuelve a sentarse detrás del volante y recorre las calles del Centro Histórico.

Y, aunque muchos todavía la identifican por un video viral, su historia es más amplia que aquel episodio.