Cartagena fortalece su gastronomía local con una nueva jornada de diálogo cultural

Con el objetivo de seguir consolidando los procesos organizativos y participativos del sector gastronómico, se llevó a cabo la sesión de la Asamblea Extraordinaria de Cocina Tradicional en las instalaciones de la Biblioteca y Centro Cultural Pie de la Popa.

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Durante este encuentro colectivos de cocineros, matronas, portadores de tradición y representantes institucionales dialogaron sobre las estrategias académicas del consejo de cocina y trazaron la planeación de cara a las próximas convocatorias del año. El espacio permitió evaluar los avances actuales y proponer acciones conjuntas que apunten a la salvaguardia del patrimonio inmaterial cartagenero.

La jornada contó con una participación activa de los asistentes donde se expusieron las realidades del sector para seguir construyendo una gobernanza cultural sólida.

“Nos reunimos para exponer las situaciones que se nos presentan y dialogamos sobre cómo podemos mejorar el servicio que nosotros le ofrecemos a la ciudadanía de Cartagena, siempre garantizando nuestro sabor y tradición”, afirmó Lorenza María Caballero Guardo, matrona.

Ante esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que “respaldar estos espacios de participación ciudadana es clave para la dignificación de los portadores de tradición y que desde la administración se mantendrá el apoyo incondicional para que la gastronomía de los barrios y corregimientos siga siendo un motor de desarrollo autónomo y familiar”.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, afirmó que la institución tiene “el compromiso firme de acompañar cada decisión de la asamblea para garantizar que las futuras convocatorias y proyectos académicos del sector respondan directamente a las necesidades de quienes preservan la identidad culinaria de la ciudad”.