Cartagena de Indias realizó promoción turística en Chile, Perú y Montería

Con el firme objetivo de continuar posicionando a Cartagena de Indias en los mercados más estratégicos, la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), lideró un potente despliegue de promoción turística que abarcó importantes escenarios internacionales en Chile y Perú, así como una destacada participación nacional en Montería.

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Perú y Chile, mercados priorizados para Cartagena

En el ámbito internacional, Cartagena participó con éxito en dos workshops de alto nivel liderados por Procolombia. Las jornadas comerciales se realizaron en Santiago de Chile y en Lima, Perú. Durante estos encuentros, la delegación colombiana, conformada por un total de 23 empresarios y entidades, estuvo fuertemente representada por Cartagena, que aportó la comitiva más grande del país con 11 participantes.

En total, se sostuvieron más de 300 citas de negocios uno a uno con empresarios de ambos mercados suramericanos.

Este esfuerzo comercial no solo permitió fortalecer la presencia de la nueva marca ciudad, sino también abrir nuevas oportunidades de negocio y consolidar alianzas estratégicas que impulsarán la llegada de más visitantes internacionales para vivir las experiencias únicas que ofrece el destino.

Al respecto, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó: “Cartagena se desplegó con determinación en tres lugares clave de manera simultánea para promocionar con orgullo nuestra marca ciudad, nuestros segmentos de turismo priorizados y toda la robusta oferta que tenemos preparada de cara a las siguientes temporadas. El balance en los mercados internacionales y nacional es sumamente positivo; demostramos que la Heroica sigue conectando con fuerza, liderando las delegaciones del país y abriendo puertas comerciales definitivas para el beneficio de toda nuestra cadena turística”.

Éxito nacional en la Feria de la Ganadería de Montería

En paralelo, el posicionamiento a nivel nacional se consolidó con la participación de Cartagena de Indias como ciudad invitada de honor en la 64ª Feria Nacional de la Ganadería 2026, celebrada en Montería. En este escenario estratégico, la ciudad hizo presencia en el tradicional “Pueblito Cordobés” a través de una atractiva micromanzana.

Durante los cinco días de feria, el stand de Cartagena recibió a más de 1.000 visitantes, entre cordobeses, turistas y público general. La delegación, liderada de manera articulada por Corpoturismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), presentó una muestra integral de la ciudad:

Turismo: Corpoturismo promocionó activamente el destino a través de sus 8 segmentos turísticos prioritarios, invitando a los asistentes a planificar sus próximas vacaciones en la Heroica. Como gran novedad, los nuevos coches eléctricos de la ciudad estuvieron expuestos, brindando a los asistentes la oportunidad de conocerlos, interactuar con ellos y experimentar esta apuesta por la sostenibilidad.

Cultura: El IPCC compartió con el público las ricas tradiciones, expresiones artísticas y sabores típicos que definen la identidad cartagenera.

Desarrollo Territorial: La UMATA destacó el potencial agro de la ciudad, visibilizando iniciativas de innovación y trabajo local que nacen en las zonas rurales del distrito.

Con estas acciones, Cartagena de Indias reafirma su liderazgo en la industria turística del continente, transformando su inigualable riqueza cultural, gastronómica y territorial en un motivo de orgullo y desarrollo para toda Colombia.