Atacan con drones la estación de Policía de Norosí: seis uniformados resultaron heridos

Un hostigamiento armado se registró hacia las 2:30 p. m. de este miércoles 19 de agosto contra la estación de Policía del municipio de Norosí, en el sur de Bolívar. De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Gobierno municipal, la unidad policial fue atacada mediante el lanzamiento de explosivos desde dos drones y disparos a larga distancia.

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La acción criminal dejó un saldo de seis policías heridos, entre ellos uno de gravedad que sufrió un impacto en el pecho.

César Sotomayor, director de Seguridad de la Gobernación de Bolívar, detalló las acciones de respuesta inmediatas: “Nos pusimos en comunicación con el batallón de combate número 3, el CACON 3, el comando de la Policía del Departamento Bolívar y la Brigada 19 para tomar las medidas y contrarrestar este ataque. Ya hay un helicóptero del comando aéreo haciendo sobrevuelo para extraer al personal herido y dos helicópteros artillados para proteger que en esta extracción no sean objeto de un nuevo ataque”.

Aunque versiones preliminares señalan al ELN como posible responsable del atentado, el funcionario aclaró que aún se verifica la autoría del hecho.

Frente a la gravedad de lo ocurrido, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reaccionó a través de sus redes sociales exigiendo la intervención directa del Gobierno Nacional.

“Acaba de ser atacada la estación de Policía de Norosí en el sur de nuestro departamento. Utilizaron drones y fusiles para atentar contra la fuerza pública. Hago un llamado urgente al señor Ministro de Defensa, estos grupos se fortalecieron durante los últimos años causando el peor de los daños a nuestra región. ¡Necesitamos recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad a sus habitantes!”, manifestó el mandatario departamental.