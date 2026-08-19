Pánico en la Universidad de Cartagena por correo que amenazaba con un tiroteo

Un correo electrónico con una grave amenaza de ataque armado generó zozobra entre la comunidad educativa de la Universidad de Cartagena durante la jornada de este miércoles 19 de agosto.

En el mensaje, que circuló rápidamente en redes sociales, una persona que afirmó haber sido estudiante de la institución entre 2021 y 2023 manifestó haber sufrido problemas de salud mental por aislamiento social. Tras asegurar que pertenecía a un grupo denominado “HIO 66”, anunció que ingresaría al campus para disparar contra profesores y alumnos con la intención de “hacer historia”.

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Ante la alarma generada, las directivas de la Universidad de Cartagena activaron los protocolos de seguridad internos y externos, al tiempo que dieron aviso a las autoridades. Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena hicieron presencia en la sede San Agustín, donde adelantaron requisas preventivas e inspecciones de control.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para rastrear el origen del correo electrónico, valorar el nivel de riesgo y dar con el responsable de la amenaza. Entre tanto, la institución confirmó que la jornada académica se mantiene en total normalidad y con presencia de estudiantes en las aulas, desmintiendo las versiones que indicaban un cierre del claustro universitario.