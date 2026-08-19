Ya está impermeabilizada la batería de San Lázaro del Castillo de San Felipe de Barajas

Con la instalación de ladrillos tipo fato en el solado de la batería de San Lázaro del Castillo de San Felipe de Barajas, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones, finalizó la etapa de impermeabilización de esta superficie que albergará al Centro de Interpretación de las Fortificaciones.

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El trabajo realizado en un área de 1.390 m2, con autorización del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y con el concepto favorable del Comité Técnico de Patrimonio de Cartagena, se dio con el fin de brindar una protección que garantiza la estanquidad a la superficie, es decir, para evitar que la humedad descienda dentro de la batería, sellándola de manera total para evitar que las aguas se drenen y entren al interior del recinto.

Una batería reconstruida

A lo largo de su existencia, la batería de San Lázaro ha tenido varias intervenciones a causa de los deslizamientos naturales del cerro de San Lázaro, donde está emplazado el San Felipe de Barajas. Desde su construcción inicial, el ingeniero Militar Antonio de Arévalo lo deja claro en sus anotaciones.

Más adelante en la década del 80 del siglo XX, tuvo lugar un deslizamiento que hizo necesarias las obras de reforzamiento y reconstrucción que recrearon lo que fue en su momento la batería, dejando una obra contemporánea en concreto reforzado con testigos arqueológicos, como lo es la estructura muraria del aljibe (donde se almacenaba agua).

La impermeabilización

El arquitecto especialista en restauración, líder del área de Obras de la Etcar, Mario Zapateiro Altamiranda, explica: “Se realizó la limpieza de toda la superficie de la batería de San Lázaro con agua a presión para retirar impurezas de la superficie de concreto, ya que el material estaba contaminado por la intemperie. Al mismo tiempo, se retiró el material cristalizado, se rellenaron y sellaron las juntas que separan las placas, se aplicó el producto impermeabilizante integral, el cual subió 15 cm a nivel de sócalo, y finalizamos con la instalación de ladrillos tipo fato de 30 x 15 cm, elaborados con arcilla cocida y de apariencia semi rústica, como los que se encuentran en el cuartel de las Bóvedas”.

Por su parte, la directora de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresa: “En cumplimiento de nuestro Plan Anual de Mantenimiento, con la participación de los técnicos egresados en albañilería de la Escuela Taller, y de aprendices en etapa de formación aplicando la metodología ‘Aprender Haciendo’, hemos finalizado esta etapa de impermeabilización y protección del solado de la batería de San Lázaro, la cual no solo constituye un aporte a la conservación en el tiempo de esta edificación, sino que se da con el fin de poner en valor el complejo fortificado de La Heroica y ofrecer un nuevo uso para esta batería del Castillo de San Felipe”.