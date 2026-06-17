Trágico accidente vial en Bayunca deja un joven fallecido tras chocar contra un camión

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista durante la tarde de este martes en el corregimiento de Bayunca, al norte de Cartagena, generando consternación entre los habitantes de la zona y los conductores que transitaban por este importante corredor vial.

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El siniestro vial se registró sobre la Troncal del Caribe, en el tramo que conecta a esta población, donde el conductor de la motocicleta impactó de forma violenta contra un camión de servicio público. Debido a la gravedad de las heridas sufridas por el fuerte choque, el joven falleció en plena vía antes de que pudiera recibir asistencia médica por parte de las ambulancias que se desplazaron hasta el punto del impacto.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado de manera oficial sobre las causas del siniestro ni ha entregado la identidad de la víctima.

Las primeras hipótesis apuntan a una presunta invasión de carril o un posible exceso de velocidad por parte de alguno de los automotores involucrados, detalles que están siendo evaluados por los peritos viales que realizaron el levantamiento del cuerpo.