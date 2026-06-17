Presidente Petro estará en Medellín donde expondrá resultados en materia de salud durante su mandato

Inauguran sede del SENA en Ciénaga de Oro, Córdoba: la obra beneficiaría a nueve municipios. Foto: prensa SENA.

Medellín, Antioquia

El presidente Gustavo Petro Urrego encabezará este mediodía en la Plazoleta Central de la Universidad de Antioquia la presentación de los principales resultados alcanzados por el Ministerio de Salud y Protección Social entre agosto de 2022 y junio de 2026 en materia de acceso a la salud y atención integral.

El acto, que iniciará a las 12:00 del mediodía, contará con la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales, autoridades territoriales y actores del sector salud.

Avances clave

Según cifras del Ministerio de Salud, uno de los mayores logros ha sido la conformación de 10.983 Equipos Básicos de Salud y 1.006 equipos de especialistas en los 32 departamentos y todos los municipios del país, con una inversión que alcanza los $6,87 billones. Gracias a esta estrategia, más de 10,9 millones de familias han recibido atención directa en sus hogares, priorizando territorios históricamente excluidos.

En materia de mortalidad evitable, los resultados son significativos. A la semana epidemiológica 22 de 2026, las muertes maternas se redujeron en más del 53 % frente al mismo periodo de 2022. Entre 2022 y 2025, bajaron de 280 a 205 casos, una disminución del 27 %.

La lucha contra la desnutrición infantil también muestra avances: en 2026 las muertes por esta causa en menores de cinco años cayeron un 73,1 % respecto a 2022, y un 60,3 % entre 2022 y 2025.

Asimismo, la mortalidad infantil disminuyó un 34 % y la mortalidad en menores de cinco años se redujo un 35,5 % entre 2022 y 2025, gracias a las estrategias de prevención y atención temprana.

Inversión en Salud

De manera complementaria, entre 2022 y 2026 se destinaron $3,3 billones en equipos básicos de salud, infraestructura, transporte asistencial y programas para la atención de víctimas, beneficiando a más de 15 millones de personas en zonas rurales.

El Gobierno destaca que la inversión realizada en hospitales, puestos y centros de salud durante la administración Petro es tres veces superior a la ejecutada por los gobiernos anteriores entre 2011 y 2022.

Este evento en Medellín busca visibilizar estos resultados ante la ciudadanía y el sector salud como balance de la gestión en uno de los pilares fundamentales del actual gobierno.