Policía de Bolívar intensifica operativos de control en Villanueva

La Policía Nacional, a través del departamento Bolívar, continúa desarrollando acciones contundentes para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Villanueva, norte de Bolívar.

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En el marco de la estrategia institucional “Comando Situacional”, uniformados desplegaron actividades de registro, control y verificación de antecedentes en distintos sectores y barrios de la población, con el propósito de prevenir delitos y brindar tranquilidad a la comunidad.

Durante los operativos fueron consultados más de mil antecedentes a personas y motocicletas, permitiendo verificar la situación judicial de ciudadanos y vehículos que se movilizan por las vías y espacios públicos del municipio.

Las acciones estuvieron enfocadas en puntos estratégicos, donde los uniformados realizaron controles preventivos, solicitaron documentación y entregaron recomendaciones de seguridad a conductores, motociclistas y peatones.

Según la Policía, estos procedimientos buscan anticiparse a la ocurrencia de hechos delictivos y fortalecer la presencia institucional en los territorios, generando mayor confianza entre los habitantes.

La comunidad destacó la presencia constante de los uniformados, quienes vienen adelantando patrullajes y actividades de vigilancia para mantener el orden y la seguridad en el municipio.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales en los municipios de Bolívar. Estos controles nos permiten prevenir delitos, verificar antecedentes y fortalecer la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar

La Policía Nacional anunció que continuará desarrollando estos operativos en Villanueva y demás municipios del departamento, con el fin de consolidar espacios seguros para todos los ciudadanos.