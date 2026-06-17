Persisten los bloqueos de comunidades indígenas en la vía Tolima-Huila

Tolima

Este miércoles 17 de junio, comunidades indígenas del Tolima completan dos días de bloqueos viales en la vía nacional que conecta con el vecino departamento del Huila y el sur del país.

La Secretaría de Tránsito del Tolima informó que las comunidades del Resguardo Indígena Nueva Esperanza y el Cabildo Buena Vista implementan cierres viales intermitentes de dos horas y luego habilitan la movilidad durante 30 minutos.

Las comunidades reclaman la presencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para avanzar en procesos de inversión social y garantías para sus territorios en Coyaima, sur del Tolima.

Los bloqueos viales han generado confrontaciones entre los indígenas y conductores, episodios que han quedado registrados en videos publicados a través de redes sociales.

En la zona hace presencia personal de la Policía de Tránsito del Tolima para controlar el tráfico, ya que se presentan largas filas de vehículos y trancones por cuenta de los bloqueos. Se recomienda a los conductores programar con antelación sus desplazamientos.