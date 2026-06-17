Persisten los bloqueos de comunidades indígenas en la vía Tolima-Huila
Con cierres viales de hasta dos horas, las comunidades reclaman la presencia de la ANT.
Tolima
Este miércoles 17 de junio, comunidades indígenas del Tolima completan dos días de bloqueos viales en la vía nacional que conecta con el vecino departamento del Huila y el sur del país.
La Secretaría de Tránsito del Tolima informó que las comunidades del Resguardo Indígena Nueva Esperanza y el Cabildo Buena Vista implementan cierres viales intermitentes de dos horas y luego habilitan la movilidad durante 30 minutos.
Las comunidades reclaman la presencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para avanzar en procesos de inversión social y garantías para sus territorios en Coyaima, sur del Tolima.
Los bloqueos viales han generado confrontaciones entre los indígenas y conductores, episodios que han quedado registrados en videos publicados a través de redes sociales.
En la zona hace presencia personal de la Policía de Tránsito del Tolima para controlar el tráfico, ya que se presentan largas filas de vehículos y trancones por cuenta de los bloqueos. Se recomienda a los conductores programar con antelación sus desplazamientos.