México vs. Corea del Sur: conozca la fecha, la hora y las posibles alineaciones

México y Corea del Sur se enfrentarán este miércoles en uno de los compromisos más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos, en un duelo que puede comenzar a definir el panorama de ambos equipos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con confianza después de su estreno, mientras que los asiáticos buscarán sumar puntos que les permitan mantenerse con vida en la competición.

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El historial favorece ampliamente a la selección mexicana. El combinado norteamericano ha sabido imponerse en los enfrentamientos mundialistas ante los surcoreanos y mantiene una racha positiva en sus más recientes duelos directos. Además, el “Tri” ha demostrado una gran capacidad para competir frente a selecciones asiáticas, convirtiendo ese antecedente en un argumento que alimenta la ilusión de sus aficionados.

Sin embargo, Corea del Sur ha mostrado ser un equipo dinámico, veloz y con una propuesta ofensiva interesante. La actuación de Hwang In-beom en el partido inaugural dejó buenas sensaciones, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del equipo gracias a su capacidad para generar juego y aparecer en el área rival. A su lado, Son Heung-min seguirá siendo la principal referencia ofensiva y el hombre llamado a marcar la diferencia en los momentos más importantes.

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México, por su parte, cuenta con un ataque que atraviesa un buen momento. Raúl Jiménez llega inspirado tras anotar en la jornada anterior y podría alcanzar un registro histórico si vuelve a marcar. Julián Quiñones también aparece como una de las principales armas ofensivas, acompañado por la creatividad de Roberto Alvarado y la juventud de Gilberto Mora en la zona medular.

No obstante, el cuadro mexicano tendrá una baja sensible. El defensor César Montes no podrá estar disponible tras la expulsión sufrida en el encuentro anterior, obligando al cuerpo técnico a reorganizar su línea defensiva. Mientras tanto, Corea del Sur mantiene la incertidumbre sobre el estado físico de Kim Tae-hyeon, cuya participación será evaluada hasta último momento.

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Se espera un compromiso equilibrado, con dos equipos que proponen un fútbol intenso y que saben la importancia de sumar tres puntos a estas alturas del torneo. México intentará imponer su experiencia y continuar extendiendo su dominio histórico, mientras que Corea del Sur buscará cambiar la historia y conseguir un resultado que le permita soñar con la clasificación.

Fecha: miércoles 17 de junio.

Hora: 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Posibles alineaciones

México

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Volantes: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora.

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Corea del Sur

Portero: Kim Seung-gyu.

Defensas: Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min y Lee Tae-seok.

Volantes: Paik Seung-ho, Hwang In-beom y Lee Jae-sung.