Más de 3.000 policías garantizarán la seguridad por partido Colombia vs. Uzbekistán de la FIFA 2026

Con un robusto dispositivo de seguridad, la Policía Nacional garantizará la tranquilidad de residentes y visitantes durante la transmisión del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán.

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Más de 3.000 uniformados estarán desplegados en Cartagena y su área metropolitana, acompañando a la ciudadanía en centros comerciales, establecimientos abiertos al público, plazas, zonas turísticas y demás lugares de alta afluencia de personas donde se congregarán los aficionados para disfrutar de la transmisión del encuentro deportivo.

Para este importante evento, la Policía Metropolitana de Cartagena dispondrá del denominado “11 de la Seguridad”, una estrategia que integra todas las capacidades institucionales para prevenir hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.

El portero estará representado por el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123, el Centro Automático de Despacho (CAD), las cámaras de videovigilancia y los drones de la Policía Nacional, encargados de monitorear en tiempo real los principales puntos de concentración de aficionados y coordinar la respuesta inmediata de las patrullas ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

La defensa estará conformada por funcionarios de las especialidades de Inteligencia Policial e Investigación Criminal, quienes desarrollarán labores preventivas y de control para anticiparse a cualquier situación que pueda alterar el orden público.

En el medio campo actuarán los uniformados de Infancia y Adolescencia y Policía Comunitaria, quienes realizarán campañas de sensibilización y recomendaciones dirigidas a padres de familia, niños, niñas y adolescentes, así como a propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público, promoviendo comportamientos responsables durante la jornada deportiva.

Los laterales estarán conformados por las especialidades de Protección y Servicios Especiales, Carabineros y Protección Ambiental, fortaleciendo la presencia institucional en los diferentes sectores de la ciudad.

La delantera estará integrada por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), las patrullas de vigilancia y las unidades de reacción motorizadas, encargadas de responder de manera inmediata ante cualquier requerimiento ciudadano o situación que afecte la seguridad y la convivencia.

“Con nuestro ‘11 de la Seguridad’ hemos dispuesto todas las capacidades institucionales para que los cartageneros y visitantes disfruten con tranquilidad de esta gran fiesta deportiva. Más de 3.000 policías estarán acompañando a la ciudadanía en diferentes sectores de la ciudad, garantizando la convivencia, previniendo hechos delictivos y reaccionando oportunamente ante cualquier situación que altere el orden público. Invitamos a todos los aficionados a vivir esta jornada con respeto, tolerancia y responsabilidad”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a disfrutar del encuentro deportivo en paz, evitar el consumo excesivo de bebidas embriagantes, cuidar a los niños, niñas y adolescentes, y reportar oportunamente cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.