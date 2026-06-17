Hallan armas de fuego y elementos de uso militar en allanamiento en Arjona

En una operación conjunta entre la Policía Nacional a través de la seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el GAULA Militar y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la incautación de armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para las investigaciones que se adelantan contra estructuras criminales que delinquen en el departamento de Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en el barrio Los Alpes, en la zona urbana del municipio de Arjona, donde los investigadores hallaron dos revólveres calibre 38, cuatro cartuchos para este mismo calibre, un computador portátil marca HP y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el material hallado presuntamente pertenecería a un hombre conocido con el alias de “El Perra”, señalado como presunto cabecilla de zona de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golgo, organización criminal con injerencia en varios municipios del norte de Bolívar.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y avanzar en los respectivos procesos judiciales.

“Con este importante resultado operacional seguimos debilitando las estructuras delincuenciales que pretenden alterar la tranquilidad de los bolivarenses. Gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y nuestras Fuerzas Militares, logramos sacar de circulación estas armas y avanzar en la lucha frontal contra el crimen organizado en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar,

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que permita prevenir hechos delictivos y fortalecer la convivencia en los municipios de Bolívar.