Gobernación de Bolívar gira más de 30 mil millones a la Universidad de Cartagena y salda su deuda

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y William Malkun, rector de la Universidad de Cartagena. // Gobernación de Bolívar.

La Gobernación de Bolívar realizó un giro por $30.264.691.886 a la Universidad de Cartagena, con lo que queda saldada la deuda correspondiente a los aportes establecidos en la Ley 30 de 1992 causados durante el actual periodo de gobierno hasta el 31 de diciembre de 2026.

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El anuncio fue hecho por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien recordó que este era uno de los compromisos asumidos desde el primer día de su administración con el Consejo Superior y la comunidad estudiantil de la alma mater.

“Desde el primer día de gobierno hicimos un compromiso con el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena y con los estudiantes: avanzar en la nueva sede de los Montes de María y no dejar ninguna deuda por Ley 30 causada durante nuestro periodo. Hoy podemos decir que cumplimos nuestra palabra”, expresó el mandatario.

Con este desembolso, la administración departamental garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con la principal institución de educación superior pública del departamento, fortaleciendo su sostenibilidad financiera y respaldando su misión de formación, investigación y extensión.

El gobernador destacó que este esfuerzo hace parte de la apuesta de su gobierno por ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en Bolívar, una estrategia que incluye la construcción de una nueva sede de la Universidad de Cartagena en la subregión de los Montes de María, proyecto que busca acercar la oferta académica a miles de jóvenes del norte y centro del departamento.

Arana Padauí también anunció que el mismo compromiso será asumido con la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), reafirmando el respaldo de la administración departamental a las instituciones públicas de educación superior.

“Bolívar le cumple a la educación. Estamos convencidos de que invertir en nuestros jóvenes es la mejor forma de transformar el presente y construir un futuro con más oportunidades para todos”, concluyó el gobernador.

La Gobernación de Bolívar continúa consolidando una política de fortalecimiento educativo que busca garantizar mejores condiciones para los estudiantes, ampliar la cobertura y llevar la educación superior a más territorios del departamento.