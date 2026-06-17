Ecopetrol traslada su Oficina de Participación Ciudadana a una nueva sede en Cartagena

Con el propósito de seguir fortaleciendo los espacios de diálogo, participación y transparencia, Ecopetrol informa a la ciudadanía que la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) en Cartagena se traslada a una nueva sede física.

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Desde este mes de junio la oficina está brindando su habitual atención personalizada en el kilómetro 7 vía a Mamonal - Edificio Econova Caribe. Desde este nuevo espacio, la empresa continuará gestionando de manera directa las solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRS) de los ciudadanos, consolidando la confianza con la región.

Ecopetrol recuerda que se mantienen habilitados todos sus canales virtuales y telefónicos para la atención al ciudadano:

• PBX: 3103158600 (Extensión OPC Cartagena: 82900)

• Correos electrónicos: participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co y

quejasysoluciones@ecopetrol.com.co

• Línea nacional gratuita: 01 8000 918 418

• Portal web corporativo: www.ecopetrol.com.co (Sección: Servicios de información al ciudadano / Contáctenos).

Con esta renovación del espacio de atención, Ecopetrol reafirma su disposición de diálogo y compromiso con el relacionamiento oportuno con las comunidades donde opera.