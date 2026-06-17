Departamento de Policía Bolívar celebra 64 años de servicio, cercanía y seguridad en la región

Por: Emilio Gutiérrez Yance

Toda historia comienza con una decisión que el tiempo transforma en legado. Para el Departamento de Policía Bolívar, esa historia empezó el 15 de diciembre de 1959, cuando fue sancionada la Ley 193, que reorganizó territorialmente la Policía Nacional de Colombia y abrió el camino para la creación de unidades policiales con mayor cercanía a las regiones. Publicada el 30 de diciembre de ese mismo año, la norma sentó las bases de una presencia institucional más sólida y cercana a los ciudadanos.

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Un año después, el 16 de diciembre de 1960, el Decreto 2865 redefinió la estructura policial del país mediante la creación de Departamentos de Policía en las distintas regiones. Para Bolívar significó el inicio de una nueva etapa, marcada por la consolidación del servicio policial en ciudades, municipios, corregimientos y veredas donde la presencia del Estado se materializaba en el uniforme y la vocación de sus hombres y mujeres.

Sin embargo, fue el 8 de junio de 1962 cuando la historia comenzó a escribirse formalmente. Mediante la Resolución No. 1565, firmada por el Brigadier General Saulo Gil Ramírez Sendoya, nació oficialmente el Departamento de Policía Bolívar. El Mayor Luis Ricardo Bonilla Bonilla asumió el liderazgo de los primeros 833 uniformados, quienes emprendieron la misión de proteger la vida, garantizar la convivencia y fortalecer la seguridad de los bolivarenses.

Hoy, 64 años después, aquella institución ha evolucionado al ritmo de las transformaciones sociales, tecnológicas y territoriales del departamento. A lo largo de estas décadas ha enfrentado retos complejos, superado adversidades y fortalecido su capacidad de respuesta, manteniendo intacto el principio que inspira su labor: servir a la comunidad con integridad, cercanía y respeto.

Actualmente, el Departamento de Policía Bolívar tiene presencia en 34 municipios y presta servicio a cerca de un millón de habitantes distribuidos en más de 16.000 kilómetros cuadrados de territorio. Su estructura operacional está conformada por cinco Distritos, 34 Estaciones, siete Subestaciones, 48 Zonas de Atención policial y una fuerza efectiva de 1.571 uniformados, entre ellos 255 mujeres que aportan liderazgo, profesionalismo y vocación de servicio.

Los cambios administrativos también han hecho parte de su crecimiento institucional. En 2002 se creó la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias y, posteriormente, en 2005, el Departamento de Policía Magdalena Medio asumió la cobertura de varios municipios del sur de Bolívar. Estas transformaciones respondieron a la necesidad de acercar aún más el servicio policial a las comunidades y fortalecer la capacidad operativa en cada territorio.

Más allá de las cifras, el verdadero valor de la institución se encuentra en las historias cotidianas. Está en el patrullero que orienta a una familia, en el policía que acompaña a una comunidad vulnerable, en quienes trabajan por la seguridad vial, en quienes previenen el delito y en quienes construyen confianza mediante el diálogo y la presencia permanente en los barrios y corregimientos.

El modelo de servicio orientado a las personas y los territorios ha permitido fortalecer la prevención y la participación ciudadana. Hoy la seguridad se entiende como una tarea compartida que exige escuchar a las comunidades, comprender sus necesidades y trabajar de manera articulada para proteger la vida, preservar la convivencia y construir entornos más seguros.

La memoria institucional también honra a quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber. Su sacrificio permanece vivo en cada uniforme, en cada servicio prestado y en cada acción encaminada a proteger a los ciudadanos. Son hombres y mujeres cuyo legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de policías que continúan la misión de servir a Bolívar.

“Estos 64 años representan el compromiso permanente de una institución que ha crecido junto a su gente. Nuestro mayor patrimonio es la confianza de los bolivarenses y seguiremos trabajando con cercanía, profesionalismo y vocación de servicio para proteger la vida, fortalecer la convivencia y construir territorios más seguros para todos”, expresó el señor Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Hoy, al celebrar este aniversario, la institución reafirma su compromiso con el presente y el futuro del departamento, convencida de que servir a la comunidad seguirá siendo la razón de ser que la ha acompañado durante estos 64 años de historia.