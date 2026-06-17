DATT confirma que el pico y placa en Cartagena continúa por horas y desmiente medida de 24 horas

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informa a la ciudadanía que actualmente no existe ninguna disposición que establezca la aplicación del pico y placa durante las 24 horas del día con ocasión de la temporada alta de mitad de año.

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La entidad precisa que la medida continúa rigiendo conforme a lo establecido en el Decreto 0015 de 2026, manteniendo los horarios y condiciones que han venido siendo aplicados para vehículos particulares, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y para motocicletas de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

En ese sentido, los conductores deben continuar acatando las restricciones vigentes en los horarios establecidos para la jornada diurna y nocturna, así como las disposiciones correspondientes para motocicletas.

El DATT invita a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad para verificar información relacionada con la movilidad y evitar la difusión de noticias falsas o información no confirmada.

Nueva rotación para motocicletas y vehículos particulares

A partir del 30 de junio y hasta el 2 de octubre de 2026 la nueva rotación para vehículos particulares y motocicletas será la siguiente:

Lunes: 9 – 0

Martes: 1-2

Miércoles: 3 – 4

Jueves: 5 – 6

Viernes: 7 – 8

El DATT recuerda que es una medida de restricción de circulación para todas la vías de la ciudad y aplica de lunes a viernes, con excepción de los fines de semana y festivos.