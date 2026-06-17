Atacan esquema de seguridad del exsenador caucano Feliciano Valencia en la vía Panamericana

Puerto Tejada, Cauca

Un nuevo hecho de violencia se registró en la vía Panamericana, entre Cauca y Valle del Cauca. Hombres armados interceptaron y dispararon contra el vehículo del esquema de seguridad del exsenador caucano y líder indígena Feliciano Valencia cuando se movilizaban por este corredor vial.

Según denunció Valencia, sus escoltas regresaban al norte del Cauca después de dejarlo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, cuando a la altura de Puerto Tejada fueron interceptados por hombres armados que dispararon en varias ocasiones contra el vehículo.

El dirigente señaló que la reacción del conductor permitió que los integrantes del esquema salieran ilesos del ataque. Sin embargo, el vehículo recibió varios impactos de bala.

“Luego de dejarme en el aeropuerto, regresaban a su sitio de origen y a la altura de Puerto Tejada, sobre la vía Panamericana, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon en varias ocasiones”, afirmó Valencia.

El exsenador también hizo un llamado a quienes transitan por esta vía para mantenerse atentos ante la situación de seguridad en la zona.

“A quienes viajan por esta vía, tener mucho cuidado y estar atentos porque la violencia no cesa en nuestra querida región”, señaló.

El hecho vuelve a generar preocupación entre viajeros y transportadores por la situación de seguridad en este importante corredor vial del suroccidente del país, donde se han registrado ataques armados, hurtos a vehículos y acciones terroristas.

Gremios del suroccidente del país reiteraron la solicitud al Gobierno Nacional de aumentar la presencia de la Fuerza Pública y reforzar las acciones de seguridad en la vía Panamericana, para garantizar la movilidad y la tranquilidad de quienes transitan por este corredor vial.