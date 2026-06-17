Así funciona Pensión Familiar en Colombia: Requisitos para sumar semanas cotizadas entre cónyuges

La pensión familiar en Colombia es aquella suma de esfuerzos que realiza una pareja (cónyuges o no) para obtener una pensión equivalente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) cuando ningún integrante de la relación cumple con los requisitos para obtener la Pensión de Vejez y, además, no tienen la posibilidad de seguir realizando aportes a pensión.

Si la pareja que busca el auxilio económico sale beneficiada de esta prestación monetaria, dichos cónyuges recibirán una pensión equivalente a un salario mínimo (1 SMLMV) lo que para el 2026, se traduce en $1.750.905. En Colombia, el auxilio de transporte únicamente se atribuye a trabajadores activos con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la Pensión Familiar en Colombia?

De acuerdo a la entidad pública que administra las pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en Colombia (Colpensiones) los cónyuges que apliquen a la pensión familiar deberán cumplir una serie de requisitos mínimos para iniciar el proceso, entre los cuales se encuentran:

Al sumar las semanas de la pareja, el resultado debe ser el mínimo exigido (1.300 semanas).

Cumplir con la edad (57 años mujeres y 62 años hombres).

(57 años mujeres y 62 años hombres). Acreditar que han convivido como mínimo durante los 5 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. La pareja debe estar afiliada a la misma administradora o fondo de pensiones.

o fondo de pensiones. Pertenecer a las cohortes A 1 a A5, o B1 a B7, o C1 a C12 del Sisbén IV.

Cada integrante de la pareja debe acreditar que, al cumplir 45 años, ya había cotizado como mínimo el 25% de las semanas que para ese año se requerían para el reconocimiento de una Pensión de Vejez.

que para ese año se requerían para el reconocimiento de una Pensión de Vejez. En caso de que se haya reconocido la Indemnización Sustitutiva , ningún integrante de la pareja debe haber cobrado los valores correspondientes a esta.

, ningún integrante de la pareja debe haber cobrado los valores correspondientes a esta. La pareja deberá manifestar la imposibilidad de continuar realizando aportes a pensión.

Documentos para solicitar la Pensión Familiar en Colombia:

En Colombia, la pareja que quiera comenzar a recibir la Pensión Familiar, una vez revisados que se cumplan todos los requisitos, deberá aportar una serie de documentos que solicitará la administradora de pensiones a la cual se encuentren afiliados.

Documento de identidad de ambas personas solicitantes. Formato de imposibilidad para continuar cotizando para trámite de Pensión Familiar (ambas personas solicitantes). Manifestación escrita por terceros en la que conste la convivencia, indicando fechas. Declaración de No Pensión ni beneficios económicos del Estado (para ambas personas solicitantes). Formato de solicitud de Pensión Familiar. Copia del registro civil de matrimonio del cónyuge solicitante o Declaración de Unión Marital de Hecho ante notaría pública. (Expedición no mayor a 3 meses).

¿Qué sucede cuando la pareja que obtiene la pensión familiar se separa?

Cuando los cónyuges deciden ponerle fin a su relación sentimental, la Pensión Familiar se extingue. Sin embargo, cada integrante de la pareja tendrá derecho a recibir el 50 % del monto de la ayuda económica, lo que es igual a $875.452 cada uno.

En caso de que algún miembro fallezca, la norma establece que el 50% de la Pensión Familiar pasará a la otra persona; a menos de que se presenten condicionantes tales como:

Hijos o hijas menores de edad o entre los 18 y los 25 años que se encuentren estudiando y dependieran económicamente del fallecido.

Hijos o hijas con algún tipo de invalidez.

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