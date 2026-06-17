Alcaldía de Cartagena y Ladrillera La Clay llevaron jornada de salud integral a Pasacaballos

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, y en alianza con Ladrillera La Clay, desarrolló una jornada de salud integral en la sede del Cabildo Indígena Kainzerup, sector Mesa Valdez, beneficiando a más de 900 personas de Pasacaballos.

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El equipo de Salud del PES realizó una charla comunitaria sobre cuidado de la salud, hábitos saludables y aseguramiento en salud, con participación de la población general y el Cabildo Indígena Kainzerup. Se promovió la inclusión y el respeto por la diversidad cultural, y se orientó a los asistentes sobre sus derechos y deberes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, resaltando la importancia de mantener la afiliación vigente para garantizar una atención integral y continua.

Los aliados ESE Cartagena Hospital Local, DADIS, IPS Consenso y Fundación Niños de Papel ofrecieron servicios de toma de presión arterial, medicina general, pediatría, vacunación, suministro de medicamentos, odontología, enfermería y actividades de promoción y prevención en salud.

Adicionalmente, se brindó orientación en acceso a la justicia y emprendimiento, cortes de cabello gratuitos para niños, y un taller sobre el valor de la educación que convocó a jóvenes y familias en torno a la reflexión sobre su proyecto de vida.

“Muy poco se ven estas jornadas por este sector, y hoy vivimos una oportunidad valiosa donde accedimos a servicios en un mismo lugar”, destacó Carlos Ramos, habitante de Pasacaballos.

Por su parte, Luisa Figueroa de Río, de la Gerencia Corporativa de Ladrillera La Clay, señaló: “Impulsamos nuestra gestión social a través de esta jornada de salud. Esperamos que estas iniciativas continúen en alianza con la Alcaldía de Cartagena, para seguir beneficiando a la comunidad de Pasacaballos”.

El Centro de Oportunidades del PES – Pedro Romero participó activamente en la jornada e inscribió a 28 miembros de esta comunidad étnica en rutas institucionales, con el fin de vincularlos formalmente a ofertas de empleo y programas de generación de ingresos.

Otras entidades como la Personería Distrital, Asuntos Étnicos, la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía se unieron a esta actividad que fue recibida positivamente por los habitantes del corregimiento.