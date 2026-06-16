Industria manufacturera crece en producción y ventas durante abril, pero el empleo retrocede

La producción industrial en abril reportó un crecimiento del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Por su parte, las ventas reales aumentaron un 2,1%. No obstante, el personal ocupado registró una variación negativa del 0,9%.

En el reporte se establece que, de las 39 actividades industriales representadas en la encuesta, un total de 21 registraron variaciones positivas en su producción real.

Las actividades con un balance positivo en abril entre otras fueron elaboración de bebidas con un repunte del 5.8%, fabricación de otros tipos de equipo de transporte con un crecimiento del 33,7% y refinación de petróleo y mezcla de combustibles: con un alza del 5,7%.

En la otra cara de la moneda, 18 subsectores presentaron variaciones negativas, destacándose las fuertes caídas en la fabricación de productos de caucho (-39,1%) y la elaboración de cacao, chocolate y confitería (-21,9%).

En lo que respecta al año corrido (enero-abril de 2026), la producción real de la industria manufacturera acumula una variación del 1,7% y las ventas del 1,1%, mientras que el empleo en el sector se ha reducido un 0,7% en este periodo.

De otra parte, el DANE informó que, en abril, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 14,9% y el personal ocupado creció 1,8% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 18,5%.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y motocicletas, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y aportando en conjunto 9,8 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.

En periodo de enero a abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 12,1%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una línea de mercancía registró variación negativa.