Policía recupera motocicleta en el barrio El Bosque

Capturado por por el presunto delito de falsedad marcaria. // Policía Metropolitana de Cartagena

En desarrollo de las acciones encaminadas a combatir el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional continúan adelantando operativos en diferentes sectores de Cartagena. En esta oportunidad, al sur de la ciudad, lograron la recuperación de una motocicleta y la captura de un hombre.

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Durante labores de registro y control realizadas en la transversal 54 del barrio El Bosque, fue capturado alias “Tiago”, de 19 años, quien se movilizaba en una motocicleta marca Bóxer, de color negro y placas DFB13H. Al verificar el automotor, los uniformados evidenciaron que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

El capturado y la motocicleta incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de falsedad marcaria.

“En lo corrido del año hemos capturado a 513 personas por el delito de hurto y recuperado 133 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.