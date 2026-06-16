Policía captura en el barrio Olaya a alias ‘Panterita’, presunto sicario de estructura criminal

La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena, luego de una rápida acción operativa, logro capturar a alias “panterita” de 18 años, presunto responsable de un homicidio ocurrido en el barrio Olaya, en el sector de playa blanca.

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De alias panterita, las autoridades han logrado establecer que inicio su historial delictivo, cuando tenia tan solo 15 años, al ser capturado por hurto.

Para el año 2024, a sus 16 años, fue capturado en dos ocasiones una por tráfico de estupefacientes y nuevamente por hurto.

Para el 2025, una vez mas fue capturado por el delito de lesiones personales, sumando así, 5 anotaciones judiciales.

A pesar de su corta edad, su amplio prontuario criminal lo puso en el radar de las autoridades, quienes lo vinculan presuntamente con la estructura criminal “salsas nueva generación”.

Su último accionar delictivo, se registró en el barrio Olaya, sector playa blanca, donde presuntamente agredió con arma de fuego a Juan Carlos Pérez Núñez, de 27 años, al parecer por una discusión que se generó días pasados, entre la víctima y el capturado.

“Sabemos de la problemática que se está presentando frente a delitos de alto impacto ciudadano, como el homicidio, pero en este sentido es importante resaltar no solo la tendencia que se mantiene en reducción de este delito en comparación con las cifras del 2025 a la fecha, sino también, que ya son 45 personas capturadas por este delito, esto como respuesta institucional a este flagelo.

Ahora bien, la acción preventiva también es muy importante, y dentro de estos resultados, debemos destacar que durante el presente año, se han capturado 374 personas por porte ilegal de armas de fuego, se han incautado 325 armas de fuego y se han incautado más de 5 mil armas cortopunzantes, en aplicación al código nacional de convivencia y seguridad ciudadana, resultados que, sin lugar a dudas, nos ha permitido salvar vidas en Cartagena.” manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.