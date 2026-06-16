Policía captura a alias ‘Debrian’ tras cometer hurto en establecimiento comercial

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar a un sujeto que, presuntamente, minutos antes había intimidado y hurtado a la cajera de un establecimiento comercial en el norte de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo en la calle 70B del barrio Daniel Lemaitre, donde las patrullas de vigilancia, tras una persecución, capturaron a alias ‘Debrian’, de 20 años y oriundo de Turbaco, quien fue señalado por la víctima como el presunto responsable de ingresar al establecimiento comercial donde labora como cajera y hurtarle la suma de 560 mil pesos.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho para la misma, así como dinero en efectivo, presuntamente producto del hurto.

A alias “Debrian” presenta 12 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2019), Hurto (2019, 2022 y 2026), porte ilegal de armas de fuego (2024) y tráfico de estupefacientes (2023, 2024, 2025 y 2026).

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito correspondiente, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto, delito por el cual, en lo corrido del año, han sido capturadas 513 personas.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.