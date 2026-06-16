Distrito abre convocatoria para las Becas Cartagena 500 Años

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, dará inicio a partir de hoy a la convocatoria Becas Cartagena 500 Años, un fondo de becas que busca garantizar el acceso a la educación superior de jóvenes cartageneros mediante la financiación del 100% del valor de la matrícula en instituciones aliadas. Para esta fase, el fondo cuenta con una asignación superior a los 6.700 millones de pesos.

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La convocatoria está dirigida a egresados de instituciones educativas oficiales y no oficiales con matrícula contratada en los últimos ocho años, pertenecientes a los estratos 1, 2 o 3, que hayan presentado las pruebas Saber 11 o cuenten con un promedio académico destacado en caso de ser estudiantes antiguos. Asimismo, deben estar registrados en la versión IV del SISBÉN (categorías A, B o C) y haber sido admitidos en alguno de los programas académicos ofrecidos por las 20 universidades aliadas.

El cronograma para esta nueva convocatoria se abre desde el 16 de junio y se cierra el 30 de junio de 2026. La publicación de admitidos será el 17 de julio de 2026. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del siguiente enlace:

https://web.icetex.gov.co/es/-/bicentenario-distrito-de-cartagena

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, señaló que los cupos para estas becas responden a una apuesta por reducir las brechas de acceso a la educación superior en la ciudad, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz. “Estamos convencidos de que el talento y el proyecto de vida de nuestros jóvenes no pueden depender de su situación económica. Por eso hemos fortalecido esta convocatoria, ampliando oportunidades para que más estudiantes puedan ingresar, permanecer y transformar su futuro a través de la educación superior, estudiando la carrera que les gusta y no las que les toca”, expresó.

Las universidades que hacen parte de esta alianza son:

1. Institución Universitaria Mayor de Cartagena – Umayor

2. Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar - Unibac

3. Universidad Antonio de Arévalo – Unitecnar

4. Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo

5. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

6. Universidad del Sinú

7. Universidad de San Buenaventura

8. Universidad Tecnológica de Bolívar

9. Universidad de Cartagena

10. Universidad Abierta y a Distancia – UNAD

11. Corporación Universitaria Rafael Núñez

12. Universidad Libre

13. Fundación Universitaria Los Libertadores

14. Fundación Universitaria San Martín

15. Universidad Antonio Nariño

16. UNIMINUTO

17. Fundación Universitaria del Área Andina

18. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA

19. Universidad Autónoma de Nariño – AUNAR

20. Universidad de Pamplona

21. Politécnico Grancolombiano

La Secretaría de Educación Distrital recuerda que no se requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo para realizar el trámite, el cual es completamente gratuito.