Cuatro capturados por delitos contra la mujer en Cartagena

En desarrollo del Plan contra la Violencia hacia la Mujer y de las estrategias orientadas a garantizar la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género, uniformados de la Policía Nacional capturaron a cuatro personas en diferentes procedimientos adelantados en distintos sectores de la ciudad.

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El primer resultado operativo se llevó a cabo en el barrio El Líbano, donde fue capturado un hombre conocido como ‘Jayder’, de 28 años, quien presuntamente agredía a su pareja sentimental con un objeto contundente. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana realizada a través de la Línea 123, las patrullas de la Zona de Atención Policial acudieron al lugar y lograron la captura del presunto agresor.

La segunda captura se registró en el barrio Paseo Bolívar, donde, gracias a la denuncia ciudadana y a la activación de la Patrulla Púrpura, fue capturado un hombre conocido como ‘Lucho’, de 31 años, quien presuntamente agredió físicamente a su pareja sentimental, ocasionándole varias lesiones.

El tercer procedimiento tuvo lugar en el barrio Daniel Lemaitre, donde fue capturado ‘Keiner’, de 37 años, quien, al parecer, en estado de exaltación, agredió verbal y físicamente a un familiar. La captura fue realizada por las patrullas de vigilancia de la Zona de Atención Policial adscritas al CAI Daniel Lemaitre.

El último resultado operativo, en desarrollo del Plan contra la Violencia hacia la Mujer, fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes materializaron una orden de captura en el barrio La María contra un hombre de 49 años, conocido como ‘Segundo’, requerido por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La captura se hizo efectiva en cumplimiento de una orden judicial emanada del Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, como resultado de las labores investigativas desarrolladas por funcionarios de policía judicial.

La Policía Nacional reitera que la violencia contra las mujeres y cualquier integrante del núcleo familiar constituye una conducta que atenta contra la vida, la integridad, la dignidad y los derechos fundamentales.

Por ello, continuará fortaleciendo las acciones de prevención, atención y judicialización de quienes incurran en este tipo de delitos.

Asimismo, invita a las víctimas, sus familiares, vecinos y a la ciudadanía en general a no guardar silencio y denunciar de manera oportuna cualquier hecho de violencia de género o violencia intrafamiliar. La información suministrada a tiempo permite una intervención inmediata y puede evitar consecuencias irreparables.

“La institución recuerda que se encuentra habilitada la Línea 155 de la Patrulla Púrpura, un canal especializado para brindar orientación, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. A través de esta línea, personal capacitado coordina la activación de las rutas de atención y la respuesta inmediata de las patrullas policiales cuando la situación lo requiere”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional continuará desplegando operativos y acciones preventivas en toda la ciudad para proteger la vida y la integridad de las mujeres, promoviendo entornos seguros y fortaleciendo una cultura de denuncia que permita combatir de manera efectiva la violencia basada en género y la violencia al interior de los hogares.