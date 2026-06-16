Condenan a más de 37 años de prisión a mujer responsable del crimen de su hijo

La mujer fue enviada a la cárcel de Mujeres. // Archivo

Los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 37 años y 5 meses de prisión a una mujer que asesinó a su hijo de 14 meses en Cartagena (Bolívar).

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Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2024, en el barrio Membrillal, donde la mujer, de 21 años, luego de sostener una discusión telefónica con su expareja sentimental, asfixió al menor de edad con una almohada. Posterior al crimen, intentó suicidarse con un objeto cortante, causándose lesiones en las muñecas y el cuello.

El niño y la mujer fueron encontrados al día siguiente, cuando su excompañero sentimental se acercó a la vivienda a dejar dinero para su manutención. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde se recuperó de las heridas. Entre tanto, el menor de edad se encontraba sin signos vitales.

En ese sentido, fue declarada responsable del delito de homicidio agravado, por aprovecharse de la situación de inferioridad de la víctima.

Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.