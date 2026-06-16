Cartagena cumple 493 años encaminada a convertirse en una superciudad con obras históricas

En sus 493 años de fundación, Cartagena ha vivido grandes transformaciones urbanas, sociales y culturales. Sin embargo, pocas veces la ciudad había experimentado cambios que rompieran paradigmas históricos, saldaran deudas pendientes y marcaran nuevos comienzos para miles de ciudadanos.

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El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz ha consolidado una administración que le apostó a las primeras veces: decisiones que durante décadas parecían imposibles y que hoy comienzan a redefinir el presente y el futuro de la ciudad.

Desde la apertura del primer colegio público bilingüe del Distrito, pasando por la transición histórica de coches halados por caballos a carrozas eléctricas, hasta la recuperación integral de Chambacú como epicentro gratuito del deporte, las mascotas y la cultura, Cartagena vive una etapa de transformaciones que ya hacen parte de su historia reciente.

Al respecto, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destaca la importancia de la consolidación de obras y acciones de Gobierno que, precisamente, evidencian esas primeras veces para una ciudad que recuperó la esperanza.

“Las primeras veces son proyectos que nadie había emprendido, soluciones que nadie había identificado y puesto en funcionamiento. Y, lo más importante, es que llevamos la bandera. Somos pioneros en inversión pública, recuperación y nuevos espacios para la felicidad de la gente. En poder edificar los hospitales que tanto se prometieron y que otros no hicieron y el asumir responsabilidades que muchos pensaron que eran imposibles y nosotros lo hicimos posible”, resalta Turbay.

Y explica que, por ejemplo, entre esas acciones hacen parte: “Tumbar el edificio Aquarela, que tanto daño nos podía hacer; recuperar Chambacú y ponerlo al servicio de los cartageneros. Hay muchos temas y la lista es larga. Pero lo más importante es que hay una administración que toma decisiones y cada día gana mayor reconocimiento de todos los ciudadanos”

Y el mandatario distrital concluyó: “Nuestro Gobierno recuperó la personalidad de la Alcaldía y, frente a eso, por ello es mayor la exigencia. Ya demostramos que sí podemos, que resolvemos los problemas, que ponemos a andar proyectos y los concluimos en beneficio de la gente y eso hace que los cartageneros tengan la tranquilidad y la confianza en lo que hacemos. Y, hasta el final, daremos nuestro mayor esfuerzo para que nuestra ciudad se siga transformando para bien”.

Las primeras veces de un Gobierno que trasciende

La primera vez de un colegio público bilingüe en Cartagena

El 21 de abril de 2026 abrió sus puertas el Cecilia Porras School, el primer colegio público bilingüe en la historia de Cartagena, ubicado en el megabarrio Bicentenario y concebido como el gran hito educativo de las primeras veces. La institución recibe a 1.100 estudiantes desde la primera infancia y se convirtió, además, en el primer colegio oficial del Distrito con media técnica bilingüe.

Por primera vez, niños y niñas desde los 3 años iniciaron una formación completamente bilingüe en un plantel oficial, bajo metodologías innovadoras basadas en el juego, la creatividad y el aprendizaje experiencial. Dentro de 13 años, esta institución graduará a la primera generación de estudiantes de colegios públicos cartageneros con dominio integral del idioma inglés.

El moderno plantel cuenta con 32 docentes y tres directivos avalados en dominio del inglés, luego de un proceso de selección al que se postularon más de 500 personas. Además, dispone de biblioteca, salón múltiple, laboratorios, enfermería, áreas administrativas, cocina y 26 aulas distribuidas entre preescolar, primaria y secundaria. Una obra educativa, sin precedentes, hecha realidad a través de la articulación público-privada entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Ministerio de Vivienda, Findeter, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos.

Nuevo Chambacú: la primera vez que se honra la memoria histórica y social de un lugar donde reinaba el abandono

El pasado 15 de mayo de 2026, Cartagena abrió oficialmente las puertas del Nuevo Chambacú, una obra que transformó por primera vez un territorio marcado durante décadas por el abandono en un gran epicentro gratuito del deporte, las mascotas, la cultura y el encuentro ciudadano.

Lo que antes era un espacio deteriorado, hoy se consolidó como uno de los escenarios recreativos y deportivos más importantes de la historia reciente de la ciudad. El sector de Ligas Menores cuenta con el parque infantil más grande de Cartagena, canchas de fútbol, graderías, senderos peatonales, zonas recreativas y el primer parque de mascotas de la ciudad.

Por primera vez, Chambacú comenzó a recuperar con dignidad su memoria histórica y social. La obra no solo resignificó un lugar profundamente ligado a la identidad popular cartagenera, sino que, además, abrió paso a espacios pensados para la convivencia, el deporte, el bienestar animal y el disfrute de miles de familias.

El complejo también integra componentes ambientales y culturales que fortalecen su transformación urbana: más de 280 árboles sembrados, zonas verdes, conectividad gratuita y la futura Casa Chambacú, concebida como un recinto de memoria histórica y reivindicación cultural alrededor del legado de este emblemático sector de Cartagena.

Por primera vez se hizo realidad la transición de caballos cocheros a coches eléctricos

El 30 de diciembre de 2025, Cartagena escribió uno de los capítulos más innovadores de su historia reciente al convertirse en la primera ciudad del mundo en implementar un sistema integral de coches turísticos 100 % eléctricos en su Centro Histórico.

Con esta decisión, liderada por el alcalde Dumek Turbay Paz, la ciudad inició por primera vez, tras 493 años de historia, la transición definitiva de los tradicionales coches halados por caballos hacia un modelo de movilidad turística sostenible impulsado con energías limpias.

La implementación comenzó de manera progresiva desde diciembre de 2025, cuando se prohibió la circulación de coches halados por equinos en el Centro Histórico, y avanzó hasta completar en enero de 2026 las 62 unidades eléctricas dispuestas para recorrer las calles de la ciudad amurallada.

Además de modernizar la oferta turística de Cartagena, este proyecto marcó un hito en bienestar animal al permitir la jubilación y descanso de más de 120 equinos que durante décadas soportaron extensas jornadas de trabajo.

El histórico proceso llegó a su cúspide, el pasado 12 de junio de 2026, tras la culminación del plan piloto gratuito y el inicio oficial de los recorridos de 60 carrozas eléctricas, con tarifas y puntos establecidos, que ahora tienen como sus beneficiarios directos a más de 150 familias que devengaban sus ingresos de los antiguos caballos cocheros. Ello, con la construcción de un moderno patio taller, donde los vehículos disponen de puntos de carga, mantenimiento, lavado y protección, en el hoy transformado Nuevo Chambacú.

Además, como muestra de un proceso sin precedentes que merece ser contado, dos de los 62 coches eléctricos son propiedad del Distrito y ya son usados en muestras turísticas y diferentes espacios estratégicos del Gobierno distrital.

Así, Cartagena se convirtió en referente internacional de transformación urbana sostenible, demostrando que el turismo, la innovación y el respeto por la vida animal pueden avanzar de la mano.

La primera vez con hospitales públicos dignos

Después de más de 14 años de espera, Cartagena comenzó a cerrar uno de los capítulos más frustrantes de su historia reciente en materia de salud pública. La recuperación y puesta en funcionamiento de los hospitales de El Pozón, Canapote y Nelson Mandela representó la primera vez que un Gobierno distrital logró culminar y entregar obras que durante años permanecieron inconclusas, convertidas en símbolos del abandono y la desidia administrativa.

El primer paso se dio el 27 de agosto de 2024 con la apertura del nuevo Hospital de El Pozón, una moderna infraestructura de 3.800 metros cuadrados dotada con dos quirófanos, sala de partos, laboratorio clínico, radiología, medicina interna, ginecología, pediatría, odontología y vacunación, entre otros servicios para una de las comunidades más numerosas de Cartagena.

Posteriormente, el 13 de enero de 2026 abrió sus puertas el Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la Zona Norte. Con 4.171 metros cuadrados construidos, fortaleció la atención en consulta externa, medicina general, odontología, vacunación, psicología, nutrición, pediatría, ginecología y programas de promoción y prevención.

La consolidación de este proceso llegó el 26 de enero de 2026 con la entrada en funcionamiento del Hospital de Nelson Mandela, una infraestructura de cuatro pisos y 1.970 metros cuadrados que ofrece servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa, odontología, sala de parto, vacunación, rayos X y atención especializada. Por primera vez, Cartagena comenzó a dejar atrás los elefantes blancos de la salud para devolverles a miles de ciudadanos hospitales públicos dignos, modernos y al servicio de la gente.

La primera vez de un inicio de clases sin retrasos en Cartagena

Cartagena vive, en el presente cuatrienio administrativo distrital, un hecho sin precedentes en su sistema educativo. Por primera vez en muchos años, más de 100 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales han iniciado el calendario académico sin retrasos, gracias a la contratación oportuna del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como de los servicios de aseo y vigilancia.

Durante años, los inicios de clases estuvieron marcados por la incertidumbre, las contrataciones tardías y las dificultades para garantizar condiciones adecuadas en los colegios públicos. Esta vez, la planeación anticipada permitió que desde el primer día las instituciones estuvieran preparadas para recibir a estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Como parte de este avance, el Distrito garantizó la cobertura del Programa de Alimentación Escolar para toda la población beneficiada. Actualmente, 25.000 estudiantes reciben almuerzos preparados en 41 comedores escolares, mientras otros 75.000 cuentan con meriendas y refrigerios industriales durante su jornada académica.

La contratación oportuna del PAE, el aseo y la vigilancia permitió que los colegios abrieran sus puertas en condiciones óptimas de funcionamiento, fortaleciendo la permanencia escolar, el bienestar estudiantil y la confianza de las familias.

Por primera vez, Cartagena actuó con contundencia para proteger su patrimonio histórico

El 2 de noviembre de 2024, la administración distrital en cabeza del alcalde Dumek Turbay finalizó la demolición del edificio Aquarela, una torre residencial de gran altura ubicada en inmediaciones del Castillo San Felipe de Barajas, calificada por el mandatario de los cartageneros como un verdadero “adefesio”.

Con esta decisión, la Alcaldía Mayor de Cartagena no solo puso fin a uno de los proyectos inmobiliarios más polémicos de la ciudad, sino que también marcó un precedente sin antecedentes en la historia urbanística local y nacional. Lo que inicialmente fue presentado como una apuesta inmobiliaria terminó convirtiéndose en un símbolo de las fallas institucionales en materia de licenciamiento y control urbano. Además, el proyecto amenazaba la permanencia de Cartagena dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El caso Aquarela representó una situación crítica que obligó al Distrito a adoptar medidas excepcionales para proteger el patrimonio histórico de la ciudad y restablecer el orden urbanístico.

La primera vez de una Cartagena sin peajes internos

El 3 de abril de 2025 quedó materializada una de las demandas ciudadanas más recurrentes de las últimas décadas: por primera vez, Cartagena eliminó por completo sus peajes internos. Tras años de promesas incumplidas, aplazamientos y debates sin resultados concretos, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz logró poner fin a un sistema que durante años generó inconformidad, sobrecostos y afectaciones para miles de cartageneros.

La transformación se consolidó con el desmonte definitivo de las casetas de Mamonal y Corralito, culminando un proceso que había comenzado en 2024 con el retiro de los peajes ubicados en Ceballos y Manga. Con ello, la ciudad cerró definitivamente un capítulo que durante décadas impactó la movilidad y el bolsillo de quienes se desplazaban diariamente dentro del territorio distrital.

Los trabajos incluyeron la demolición total de las estructuras y la recuperación del Corredor de Carga, permitiendo una circulación libre y segura para conductores locales y visitantes.

Corredor Histórico: transformación integral para el disfrute de todos

El pasado 24 de abril de 2026, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente y puso en operación el Corredor Histórico del Parque de La Marina, una obra cercana a los 300 metros lineales que quedó al servicio de cartageneros y turistas como nueva conexión vial y referente de recuperación patrimonial en el Centro.

Con la apertura oficial de este corredor sobre la calle 30, Cartagena puso en funcionamiento una intervención estratégica que reconecta las avenidas Santander y Blas de Lezo, mejora la movilidad hacia Manga, Getsemaní y otros sectores, reduce tiempos de desplazamiento y, al mismo tiempo, recupera y resignifica un espacio de enorme valor histórico y arquitectónico.

Durante años, este punto fue sinónimo de deterioro, abandono, oscuridad, descontrol, encharcamientos recurrentes, infraestructura agotada, parqueaderos satélites de carros y motos, y un espacio público desaprovechado frente a uno de los paisajes más valiosos de Cartagena. Esa realidad cambió con una intervención integral que hoy ofrece un escenario renovado y estéticamente integrado al carácter colonial del entorno.